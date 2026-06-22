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Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι γνωστός για την αγάπη του προς τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ να ανακοινώνει την δημιουργία αυτοκινητοδρομίου υψηλών προδιαγραφών στην Πάτρα, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μ. Ηλιόπουλος βρέθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης, την Πλατεία Τριών Συμμάχων, στο πλαίσιο της περιοδείας της ΑΕΚ για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Εκεί, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε το μεγάλο έργο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Χαλανδρίτσας, ένα ημιορεινό χωριό που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από την Πάτρα.

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«Θα αναφερθώ σε ένα μεγάλο γεγονός. Ένα γεγονός που θα κάνει σεισμό. Η έκπληξη της βραδιάς. Αυτό παρακινήθηκε από την μεγάλη μου αγάπη, τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Έβαλα προ ολίγων ημερών την υπογραφή μου για τον πρώτο λίθο πραγματοποίησης, την κατασκευή του καλύτερου, διεθνών προδιαγραφών αυτοκινητοδρομίου εδώ στην Πάτρα», είπε χαρακτηριστικά και αποθεώθηκε από τους φίλους της «Ένωσης» που έδωσαν το παρών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η νέα πίστα θα είναι διεθνών προδιαγραφών και θα μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες ταχύτητας, δοκιμές αυτοκινήτων και άλλες εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Να σημειωθεί ότι η ιδέα για την δημιουργία πίστας στην Χαλανδρίτσα δεν είναι νέα, αλλά υπάρχει εδώ και αρκετές δεκαετίες. Παλαιότερα, υπήρξαν συζητήσεις για μία εγκατάσταση που θα μπορούσε θεωρητικά να πληροί τις προδιαγραφές για διοργανώσεις επιπέδου Formula 1.

Μόλις ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο, η Ελλάδα θα αριθμεί τρεις οργανωμένες πίστες. Σήμερα, το πιο σημαντικό κέντρο αγώνων βρίσκεται στις Σέρρες, το οποίο είναι το μοναδικό που διαθέτει προδιαγραφές της FIA και της FIM για διοργανώσεις ακόμα και της Formula 1.

(Με πληροφορίες από carandmotor.gr)