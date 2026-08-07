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Ηλιόπουλος καλωσόρισε τον ποδοσφαιριστή στην οικογένεια της ΑΕΚ, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της διοίκησης στο ταλέντο του και στις ικανότητές του για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Λόβρο Μάγερ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή και υποσχέθηκε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της ομάδας στο Champions League.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κροάτης ποδοσφαιριστής προσέφερε στον κ.

Ηλιόπουλο μια συλλεκτική φανέλα της Εθνικής Κροατίας από τη συμμετοχή του στο EURO 2024.

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Για πρώτη φορά, μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, συναντήθηκε με τον Κροάτη μεσοεπιθετικό.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος υποδέχθηκε τον Λόβρο Μάγερ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην πρώτη επίσκεψη του Κροάτη στο γήπεδο και στα γραφεία της ΑΕΚ.

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Ο κ. Ηλιόπουλος καλωσόρισε τον Μάγερ στην οικογένεια της ΑΕΚ, υπογράμμισε ότι η Πρωταθλήτρια Ελλάδας βασίζει πολλά στον ίδιο, πιστεύει σε εκείνον και τόνισε ότι αντικαθιστά έναν ποδοσφαιριστή που έδωσε και την ψυχή του, αναφερόμενος στον Ορμπελίν Πινέδα.

Από τη μεριά του, ο Μάγερ υποσχέθηκε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, ώστε η ΑΕΚ να παίξει στη League Phase του Champions League, αλλά και να επαναλάβει την περυσινή σεζόν. Μάλιστα, ο Κροάτης έκανε δώρο στον Μάριο Ηλιόπουλο τη φανέλα του, με το “7”, από παιχνίδι της Εθνικής Κροατίας, με την Εθνική Ισπανίας, στο EURO 2024.

Ηλιόπουλος: «Λόβρο καλώς ήρθες στην Ελλάδα, σε μία φανταστική χώρα. Με ενημέρωσαν ότι και Κροατία είναι μία πανέμορφη χώρα».

Μάγερ: «Πράγματι, είναι παρόμοιες».

Ηλιόπουλος: «Οπότε αν με καλέσεις να έρθω όταν θα είσαι εκεί, θα έρθω».

Μάγερ: «Φυσικά!».

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Ηλιόπουλος: «Για να γνωρίσω την όμορφη χώρα σου. Είσαι ένας σημαντικός παίκτης για εμάς. Αντικατέστησες έναν εξίσου σημαντικό παίκτη που ήρθε στην Ελλάδα και έδωσε τη ψυχή του για την ομάδα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Πολύ ενεργητικό. Οπότε βασίζουμε πολλά σε σένα, αναμένουμε πολλά από σένα. Όχι μόνο επειδή μας αρέσει να αναμένουμε, αλλά επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι είσαι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής και έχεις να δώσεις πολλά στην ομάδα μας. Όταν συζητούσαμε για εσένα πριν από λίγες ημέρες, ήμουν απευθείας θετικός στο να ενταχθείς στην οικογένειά μας, στην οικογένεια της ΑΕΚ. Καταλαβαίνω από τα λόγια σου πλέον ότι ξέρεις τι εστί ΑΕΚ»

Μάγερ: «Ναι».

Ηλιόπουλος: «Αναμένουμε στο άμεσο μέλλον, πολύ σύντομα, να ξεκινήσεις να κάνεις μαζί της βήματα μπροστά προς την επιτυχία που όλοι αναμένουμε και όλοι πιστεύουμε σε αυτήν. Αν θες πες μας δύο λόγια κι εσύ».

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Μάγερ: «Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, σε αυτόν τον καταπληκτικό σύλλογο. Όλα έγιναν πολύ. Γρήγορα, μέσα σε τρεις-τέσσερις ημέρες».

Ηλιόπουλος: «Είμαστε πάντα γρήγοροι σε όλα. Όχι μόνο με την ομάδα ή στα επαγγελματικά μας, αλλά και στα χόμπι μας. Σε όλα είμαστε γρήγοροι».

Μάγερ: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τη σεζόν που έρχεται. Όλα έγιναν γρήγορα μέσα σε τρεις-τέσσερις ημέρες. Ένας μεγάλος σύλλογος, μια υπέροχη χώρα, μια υπέροχη πόλη. Φυσικά, και ένας από τους λόγους που ήρθα, είναι επειδή θέλω και πιστεύω ότι μπορούμε να επαναλάβουμε την περσινή σεζόν. Και να κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ. Είμαι γεμάτος κίνητρο, όλη η ιστορία είναι καταπληκτική, είμαι πολύ χαρούμενος…».

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Ηλιόπουλος: «Το βλέπω στα μάτια σου ότι είσαι πολύ χαρούμενος».

Μάγερ: «Ναι, πράγματι».

Ηλιόπουλος: «Όταν ήμουν μικρός είχαμε μία φράση: “το βλέμμα της τίγρης”. Βλέπω από τα μάτια σου είσαι ένα έξυπνο άτομο, οπότε βλέπω το βλέμμα της τίγρης που έχει στα μάτια σου. Οπότε πάμε γερά. Είπες ότι έχεις κάτι να μου δώσεις. Τι είναι αυτό;».

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Μάγερ: «Ναι. Είναι η φανέλα της Εθνικής Κροατίας».

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Ηλιόπουλος: «Πολύ ωραία, έχεις αγωνιστεί με αυτή;».

Μάγερ: «Ναι, ναι. Κόντρα στην Ισπανία στο Εuro».

Ηλιόπουλος: «Το νούμερο 7; Οπότε θα σου δώσω bonus τώρα. Μου έδωσες το νούμερο 7 και θα σου δώσω το νούμερο 14. Οπότε όλα τώρα θα είναι διπλά. Εντάξει;».

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Μάγερ: «Ακριβώς»!

Ηλιόπουλος: «Δεν είναι μόνο αυτό. Από το σύμπαν μερικές φορές προκύπτουν πράγματα… “7” και “14”. Αναμένουμε λοιπόν διπλά πράγματα».