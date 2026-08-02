Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΑΕΚ επικράτησε της Σιντ Τρούιντεν με 3-0 στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της στην Ολλανδία, επιδεικνύοντας σημαντική αγωνιστική πρόοδο.

Ο Πήλιος σημείωσε δύο τέρματα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Γιόβιτς διαμόρφωσε το τελικό σκορ μετά από οργανωμένη επιθετική προσπάθεια.

Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας παρουσίασαν εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και αποτελεσματική συνεργασία, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της και επιστρέφει στην Αθήνα έχοντας αφήσει θετικές εντυπώσεις.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ΑΕΚ παρουσίασε την πιο πειστική εικόνα της στα φιλικά προετοιμασίας, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο που σημείωσε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ολλανδία. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κυριάρχησε απέναντι στη Σιντ Τρούιντεν, επικρατώντας με 3-0 στο προπονητικό κέντρο του Μιλ.

Τα τρία τέρματα σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, με τον Πήλιο να πετυχαίνει δύο γκολ και τον Γιόβιτς να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα. Με αυτό το παιχνίδι, η Ένωση ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία και επιστρέφει το βράδυ της Κυριακής στην Αθήνα.

Advertisement

Advertisement

Το παιχνίδι:

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα, κυκλοφόρησε εξαιρετικά την μπάλα, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και εκμεταλλεύτηκε τους χώρους που άφηνε η ψηλά τοποθετημένη άμυνα των Βέλγων. Αρκετοί είναι εκείνοι που ξεχώρισαν όπως οι Πήλιος, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά και Ρότα, με τις συνεργασίες τους να αποτελούν βασικό στοιχείο της επιθετικής λειτουργίας.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 7ο λεπτό, όταν ο Μαρίν βρήκε με εξαιρετική κάθετη πάσα τον Πήλιο και εκείνος πλάσαρε εύστοχα για το 1-0. Η πίεση της ΑΕΚ συνεχίστηκε και στο 18′ ο Κοϊτά έφυγε στην αντεπίθεση, μοίρασε στον Πήλιο, ο οποίος πέτυχε δεύτερο γκολ για το 2-0.

Ο Πήλιος έφτασε κοντά και σε χατ-τρικ στο 37′, όμως το διαγώνιο σουτ του πέρασε άουτ. Λίγο αργότερα ο Κοϊτά δεν κατάφερε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση, ενώ ο Γιόβιτς είδε την προσπάθειά του να σταματά στα σώματα. Ο Σέρβος φορ βρήκε τελικά δίχτυα στο 41′, όταν μετά από εξαιρετική συνεργασία Μάγερ και Ρότα, ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση για το 3-0.

Στην επανάληψη, η ΑΕΚ διατήρησε τον ίδιο αγωνιστικό προσανατολισμό, συνεχίζοντας να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Ο Μάγερ κινήθηκε σε πολλούς χώρους, ο Μαρίν βοήθησε σημαντικά στην ανάπτυξη από χαμηλά και οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες για γκολ, χωρίς όμως να έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα.

Advertisement

Μέχρι τη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού, οι προσπάθειες των Μάγερ, Κοϊτά και Γιόβιτς δεν βρήκαν στόχο, ενώ η πρώτη ουσιαστική στιγμή της Σιντ Τρούιντεν καταγράφηκε στο 63′, όταν ο Στρακόσια πραγματοποίησε δύσκολη επέμβαση.

Παρά τη μικρή χαλάρωση στα τελευταία λεπτά, η ΑΕΚ διατήρησε ανέπαφη την εστία της και ολοκλήρωσε το φιλικό με νίκη 3-0, αφήνοντας ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις ενόψει της συνέχειας.

Δείτε εικόνες από το φιλικό της ΑΕΚ: