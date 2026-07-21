Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ελληνικό κράτος παραχωρεί στην ΚΑΕ ΑΕΚ τη χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων για τα επόμενα σαράντα εννέα χρόνια.

Η ομάδα αναλαμβάνει την υποχρέωση υλοποίησης επενδύσεων ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ εντός δώδεκα ετών για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η συμφωνία προβλέπει την απόδοση στο ΣΕΦ ποσοστού τριάντα τοις εκατό επί των καθαρών εμπορικών εσόδων, εξαιρώντας τα έσοδα από εισιτήρια και χορηγίες.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επίσης τη χωροθέτηση ακαδημιών πολιτισμού και αθλητισμού, καθώς και της Εθνικής Αρχειοθήκης Οπτικοακουστικού και Ψηφιακού Περιεχομένου στον ίδιο χώρο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ιστορική ημέρα η σημερινή (21/7) για την ΚΑΕ ΑΕΚ και ιδίως για τον ιδιοκτήτη της Μάκη Αγγελόπουλο. Οπως ανακοινώθηκε επίσημα, η Βασίλισσα αποκτά το το δικό της σπίτι και το δικό της… παλάτι για τα επόμενα 49 χρόνια και περνά στο επόμενο επίπεδο. Η SUNEL Arena πλέον περνά στα χέρια της ΑΕΚ η οποία έχει την πρόθεση να μετατρέψει το κλειστό και τους γύρω χώρους σε μια μεγάλη πολιτεία με σπουδαία έργα που μεταμορφώνουν – αναβαθμίζουν την περιοχή των Ανω Λιοσίων και εκτοξεύουν το brand της ομάδας.

H ανακοίνωση:

Advertisement

Advertisement

Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, εντάχθηκαν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού (άρθρα 136-140), που κατατέθηκε στη Βουλή (https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=3f820acb-2b66-488f-a45e-b48e000f7b72) και η συζήτησή του ξεκινά μεθαύριο Πέμπτη, 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.

Μεταξύ των σημαντικότερων ρυθμίσεων περιλαμβάνεται η παραχώρηση για 49 χρόνια στην ΚΑΕ ΑΕΚ (η οποία έως τώρα το μίσθωνε) της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων, το οποίο ανήκει στο ΣΕΦ, με όρους αντίστοιχους εκείνων που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις περιπτώσεις του ΟΑΚΑ (ΚΑΕ Παναθηναϊκός) και του ΣΕΦ (ΚΑΕ Ολυμπιακός).

Η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους στάθμευσης (με συγκεκριμένες εξαιρέσεις για διεθνείς διοργανώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις).

Η ΚΑΕ ΑΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατ.€ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια και θα αποδίδει ετησίως στο ΣΕΦ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων, που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις.

Φυσικά, διατηρείται η δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων από τις Εθνικές ομάδες καλαθοσφαίρισης και δεν θίγονται, καθ` οιονδήποτε τρόπο, η εργασιακή κατάσταση και το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως τακτικού και έκτακτου προσωπικού του ΣΕΦ.

«Η παραχώρηση στην ΚΑΕ ΑΕΚ του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση και τη μακροχρόνια ανάπτυξη των μεγάλων αθλητικών υποδομών της χώρας, με γνώμονα την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την εξυπηρέτηση των αναγκών των αθλητικών φορέων» δήλωσε ο κ. Βρούτσης και προσέθεσε ότι «με τους ίδιους όρους που αφορούν στις αντίστοιχες περιπτώσεις των ΚΑΕ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, η ΚΑΕ ΑΕΚ δικαιούνταν και θα έχει πλέον τη δυνατότητα να επενδύσει περαιτέρω στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, να την αναβαθμίσει και να τη διαχειριστεί προς όφελος του συλλόγου, των φιλάθλων και του ελληνικού αθλητισμού, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Advertisement

Παράλληλα, με άλλη διάταξη, χωροθετούνται στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων οι Σχολές και Ακαδημίες Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και η Εθνική Αρχειοθήκη Οπτικοακουστικού και Ψηφιακού Περιεχομένου, ενώ ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση παρεμβάσεων που ενισχύουν τη λειτουργικότητα, την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού συγκροτήματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται και άλλες σημαντικές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αθλητισμού, όπως η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή.



Advertisement