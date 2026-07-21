Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 21 Ιουλίου σε αγροτοδασική περιοχή στο Αδάμι Επιδαύρου, στην Αργολίδα, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 12:30 και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων πυρόσβεσης.

Advertisement

Advertisement

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 60 πυροσβέστες, τρία ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Σημαντική είναι και η συμβολή του Δήμου Επιδαύρου, ο οποίος έχει διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης. Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη περιοχή είχε προβλεφθεί για σήμερα υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη επικινδυνότητας.

Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Ανακριτικό Κλιμάκιο Αργολίδας), το οποίο θα διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Επιδαύρου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026