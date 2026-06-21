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Η Εθνική Λυρική Σκηνή επέστρεψε στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου με την ανασύνθεση της ιστορικής παραγωγής της Μήδειας του Κερουμπίνι με τη Μαρία Κάλλας στον ομώνυμο ρόλο, σε σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή, σκηνικά – κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία της Μαρίας Χορς.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, 10.000 θεατές χειροκρότησαν θερμά όλους τους συντελεστές της παραγωγής.

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Όπως και στην πρώτη παρουσίαση του 1961, 65 χρόνια μετά, η Μήδεια -που εγκαινίασε το πρόγραμμα των φετινών Επιδαυρίων– αποτελεί ένα καλλιτεχνικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας που τοποθετεί την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας πολιτιστικής δημιουργίας.

Με τα εισιτήρια να έχουν ήδη εξαντληθεί από τον περασμένο Φεβρουάριο, η ανασύνθεση της ιστορικής παραγωγής από τους Παναγή Παγουλάτο στη σκηνοθεσία, Λίλη Πεζανού στα σκηνικά, Τότα Πρίτσα στα κοστούμια, Γιάννα Φιλιπποπούλου και Κέλλη Ζαμπέλα στη χορογραφία και Χρήστο Τζιόγκα στους φωτισμούς, έφερε το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου στο κέντρο της όπερας παγκοσμίως.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της ανασύνθεσης της ιστορικής παραγωγής επιμελήθηκε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης αξιοποιώντας το σύνολο των καλλιτεχνικών και τεχνικών δυνάμεων του Οργανισμού και επιθυμώντας να δημιουργήσει μια γέφυρα διαλόγου ανάμεσα στη «χρυσή εποχή» της διεύθυνσης του Κωστή Μπαστιά της δεκαετίας του ’60 με το συναρπαστικό παρόν του λυρικού θεάτρου.

Η ανυπέρβλητη Μήδεια ξεκίνησε το θριαμβευτικό ταξίδι της το 1958 από την Όπερα του Ντάλλας, συνέχισε το 1959 στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, άφησε το αξεπέραστο στίγμα της το 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και ολοκλήρωσε την πορεία της το 1962 στη Σκάλα του Μιλάνου.

Η ανασύνθεση της Μήδειας δημιουργήθηκε μετά από πολυετή μελέτη των σωζόμενων αρχειακών υλικών που βρίσκονται στο Ιστορικό Αρχείο της ΕΛΣ, στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και σε πολύτιμα ιδιωτικά αρχεία και συλλογές.

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Η κορυφαία δραματική υψίφωνος Άννα Πιρότσι στον πρωταγωνιστικό ρόλο ενθουσίασε με τη φωνητική και τη σκηνική της ερμηνεία, λαμβάνοντας θερμό χειροκρότημα. Το κοινό επιφύλαξε επίσης θερμότατη υποδοχή στους διεθνώς καταξιωμένους πρωταγωνιστές του έργου Αλίσα Κολόσοβα (Νέρις), Ζαν-Φρανσουά Μπορράς (Ιάσων), Τάση Χριστογιαννόπουλο (Κρέων) και Δανάη Κοντόρα (Γλαύκη).

Ο αρχιμουσικός Ζακ Λακόμπ καθοδήγησε την Ορχήστρα και τη Χορωδία της ΕΛΣ. Τη Χορωδία της ΕΛΣ προετοίμασε ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος.

Στην τελική υπόκλιση, το κοινό χειροκρότησε θερμά και το τεχνικό προσωπικό της ΕΛΣ, που εργάστηκε για την υλοποίηση της παραγωγής.

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