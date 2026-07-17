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Μία ακόμη παράσταση στις 31 Ιουλίου ανακοίνωσε η Εθνική Λυρική Σκηνή μετά την εξάντληση των εισιτηρίων και για τις οκτώ παραστάσεις της «Τραβιάτα» του Βέρντι, στην ιστορική παραγωγή του Νίκου Σ. Πετρόπουλου.

Στην επιπλέον παράσταση της 31ης Ιουλίου τον ρόλο της Βιολέττας Βαλερύ ερμηνεύει η Βασιλική Καραγιάννη, του Αλφρέντο Ζερμόν ο Γιάννης Χριστόπουλος και του Τζόρτζιο Ζερμόν ο Διονύσης Σούρμπης. Την Φλόρα Μπερβουά ερμηνεύει η Μαρισία Παπαλεξίου, Αννίνα η Σοφία Κυανίδου, Γκαστόνε ο Νικόλας Μαραζιώτης, Βαρόνος Ντουφόλ ο Χρήστος Ραμμόπουλος, Μαρκήσιος του Ομπινύ ο Νίκος Κοτενίδης, Δόκτωρ Γκρανβίλ ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Τζουζέππε ο Αντώνης Αντωνιάδης και Οικονόμος / Μαντατοφόρος ο Βασίλης Δημακόπουλος.

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Βασισμένη στο θεατρικό έργο Η κυρία με τις καμέλιες του Αλέξανδρου Δουμά υιού, η όπερα Τραβιάτα αφηγείται την ιστορία της Βιολέττας Βαλερύ, μιας διάσημης εταίρας της παρισινής κοινωνίας, η οποία γνωρίζει τον αληθινό έρωτα στο πρόσωπο ενός νεαρού άντρα, γόνου καλής οικογένειας του Παρισιού. Η σχέση τους, όμως, προκαλεί την αντίδραση της οικογένειας του νεαρού, οδηγώντας τους δύο εραστές στον αναγκαστικό χωρισμό και τελικά στη συγκλονιστική επανένωσή τους, λίγο πριν από τον θάνατο της Βιολέττας.

Στην Τραβιάτα ο Βέρντι σκιαγραφεί ένα από τα πλέον λεπτομερή και σπαρακτικά γυναικεία πορτρέτα στην ιστορία της όπερας, με μια μουσική γραφή που εξελίσσεται διαρκώς σε άμεση συνάρτηση με τον εσωτερικό κόσμο και τις ψυχικές μεταπτώσεις της Βιολέττας.

Η προπώληση για την επιπλέον παράσταση θα ξεκινήσει στις 17 Ιουλίου, στις 12.00, στα Ταμεία της ΕΛΣ και στην ticketservices.gr.