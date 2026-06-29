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Τη μουσική διεύθυνση της παράστασης αναλαμβάνει ο Λουκάς Καρυτινός, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συμμετέχουν διακεκριμένοι ερμηνευτές της λυρικής σκηνής.

Το έργο βασίζεται στο μυθιστόρημα Η κυρία με τις καμέλιες και αφηγείται την τραγική ιστορία έρωτα της Βιολέττας Βαλερύ.

Οι παραστάσεις είναι προγραμματισμένες για τον Ιούλιο, με τα εισιτήρια να διατίθενται ήδη μέσω των ταμείων της ΕΛΣ και διαδικτυακά.

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Μετην εμβληματική «Τραβιάτα» του Τζουζέππε Βέρντι, στην ιστορική παραγωγή του Νίκου Σ. Πετρόπουλου, που επιστρέφει στην ΕΛΣ είκοσι πέντε χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της στο Θέατρο Ολύμπια και σε συνέχεια της επιτυχημένης περιοδείας της στην Κίνα και τη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνει την καλλιτεχνική περίοδο 2025/26 η Εθνική Λυρική Σκηνή.

Η παραγωγή παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή με καλοκαιρινές παραστάσεις όπερας στις ιδανικές συνθήκες μιας κλιματιζόμενης αίθουσας. Η αναβίωση της αγαπημένης όπερας του Βέρντι εντάσσεται στο αφιέρωμα της ΕΛΣ στον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη, σκηνογράφο και ενδυματολόγο της όπερας Νίκο Σ. Πετρόπουλο.

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Ο Νίκος Σ. Πετρόπουλος δημιουργεί μια μοναδική καρτ ποστάλ του γαλλικού 19ου αιώνα, ανασυνθέτοντας με απαράμιλλη φροντίδα και υψηλή αισθητική τον κόσμο της Βιολέττας Βαλερύ. Τα εντυπωσιακά σκηνικά και τα κοστούμια, απολύτως συνεπή στο πνεύμα και την εποχή του έργου, αναδεικνύουν τόσο την πολυτέλεια της παρισινής κατοικίας της ηρωίδας όσο και τη γαλήνη της εξοχικής της κατοικίας στα περίχωρα της γαλλικής πρωτεύουσας. Μέσα από τη σκηνοθετική του προσέγγιση, ο Πετρόπουλος αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου, ισορροπώντας ανάμεσα στη θεατρική μεγαλοπρέπεια και την ανθρώπινη ευαισθησία των χαρακτήρων. Την αναβίωση της σκηνοθεσίας υπογράφει ο Ίων Κεσούλης, τη χορογραφία η Δήμητρα Σβήγκου και την αναβίωση των φωτισμών ο Χρήστος Τζιόγκας.

Την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής διευθύνει ο αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Λουκάς Καρυτινός, ενώ τη Χορωδία τηςΕΛΣ έχει προετοιμάσει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος.

Τον ρόλο της Βιολέττας Βαλερύ θα μοιραστούν η Βασιλική Καραγιάννη και η Δήμητρα Κωτίδου, ενώ τον ρόλο του Αλφρέντο Ζερμόν θα ερμηνεύσουν ο Γιάννης Χριστόπουλος και ο Κωνσταντίνος Κληρονόμος.

Τον ρόλο του Τζόρτζιο Ζερμόν θα μοιραστούν ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος και ο Διονύσης Σούρμπης.

Τη διανομή συμπληρώνουν οι ερμηνευτές Μαρισία Παπαλεξίου, Χρυσάνθη Σπιτάδη, Τζούλια Σουγλάκου, Σοφία Κυανίδου, Γιάννης Καλύβας, Νικόλας Μαραζιώτης, Μαξίμ Κλονόφσκι, Χρήστος Ραμμόπουλος, Νίκος Κοτενίδης, Σωτήρης Τριάντης, Μάριος Σαραντίδης, Γιώργος Παπαδημητρίου, Νίκος Κατσιγιάννης, Αντώνης Αντωνιάδης, Ιωάννης Κοντέλλης και Βασίλης Δημακόπουλος.

Βασισμένη στο θεατρικό έργο Η κυρία με τις καμέλιες του Αλέξανδρου Δουμά υιού, η όπερα Τραβιάτα αφηγείται την ιστορία της Βιολέττας Βαλερύ, μιας διάσημης εταίρας της παρισινής κοινωνίας, η οποία γνωρίζει τον αληθινό έρωτα στο πρόσωπο ενός νεαρού άντρα, γόνου καλής οικογένειας του Παρισιού. Η σχέση τους, όμως, προκαλεί την αντίδραση της οικογένειας του νεαρού, οδηγώντας τους δύο εραστές στον αναγκαστικό χωρισμό και τελικά στη συγκλονιστική επανένωσή τους, λίγο πριν από τον θάνατο της Βιολέττας. Στην Τραβιάτα ο Βέρντι σκιαγραφεί ένα από τα πλέον λεπτομερή και σπαρακτικά γυναικεία πορτρέτα στην ιστορία της όπερας.

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18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30 Ιουλίου

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής

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Τιμές εισιτηρίων: €15, €20, €35, €40, €50, €55, €60, €80. Φοιτητικό, παιδικό: €15. Περιορισμένης ορατότητας: €10

Προπώληση: Ταμεία ΕΛΣ, ΚΠΙΣΝ (καθημερινά 9.00-21.00 | τηλ.: 2130885700) & ticketservices.gr

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