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Η παραγωγή αποτελείται από πέντε ιστορίες έρωτα και θανάτου, οι οποίες προβάλλονται ως βωβή σπονδυλωτή ταινία συνοδεία ζωντανής μουσικής από λυρικούς τραγουδιστές και πιανίστες.

Στην ταινία συμμετέχει αφιλοκερδώς η Γαλλίδα ηθοποιός Φανί Αρντάν, πλαισιωμένη από μια ομάδα νέων Ελλήνων και Γάλλων ηθοποιών και χορευτών.

Το έργο θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε δώδεκα ελληνικούς προορισμούς από τις 16 Ιουλίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας μια γνωριμία με τη λυρική τέχνη.

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Ένα νέο μεικτό θέαμα που φέρνει σε διάλογο την όπερα με τον κινηματογράφο παρουσιάζει η Εθνική Λυρική Σκηνή από τις 16 Ιουλίου έως και τις 19 Σεπτεμβρίου, σε δώδεκα προορισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Η κινηματογραφική όπερα παστίτσιο με τίτλο À Paris tous les deux -μία συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Théâtre du Châtelet στο Παρίσι– είναι μια πρόσκληση γνωριμίας με τη λυρική τέχνη και ένας φόρος τιμής σε δημοφιλείς όπερες που διαδραματίζονται στην Πόλη του Φωτός.

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Πέντε ιστορίες έρωτα και θανάτου από την Τραβιάτα, την Μποέμ, τη Μανόν, τη Λουίζ και τον Μανδύα συνθέτουν μια βωβή σπονδυλωτή ταινία, η οποία παρουσιάζεται πάντα συνοδεία ζωντανής μουσικής.

Τα αποσπάσματα από τις όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ ερμηνεύουν οι υψίφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη και Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκώνης. Στο πιάνο οι Μαριλένα Σουρή και Χρήστος Σακελλαρίδης.

Τι είναι το À Paris tous les deux

Αντλώντας έμπνευση από το παστίτσιο –μια καλλιτεχνική έκφραση που συναντάται στη μουσική ήδη από τον 18ο αιώνα και αναφέρεται στη δημιουργία ενός νέου μουσικού έργου με τη σύνθεση αποσπασμάτων διαφορετικών έργων, ενός ή και περισσότερων συνθετών– ο Βασίλης Λούρας δημιουργεί ένα νέο έργο αποτελούμενο από ιστορίες έρωτα και θανάτου που διαδραματίζονται στο Παρίσι.

Αποσπάσματα από την Μποέμ και τον Μανδύα του Πουτσίνι, την Τραβιάτα του Βέρντι, τη Μανόν του Μασνέ, τη Λουίζ του Σαρπαντιέ, καθώς και την Παριζιάνικη ζωή του Όφενμπαχ, συνθέτουν μια βωβή σπονδυλωτή ταινία, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Ασθενίδη και Βασίλη Λούρα και παραγωγή Στέλλας Αγγελέτου, η οποία θα παρουσιάζεται πάντα συνοδεία πιάνου και τριών λυρικών τραγουδιστών που θα ερμηνεύουν ζωντανά άριες και ντουέτα από τις όπερες αυτές.

Το À Paris tous les deux αναζητά τις οπερατικές ιστορίες έρωτα και θανάτου που κάνουν αέναους κύκλους κάτω από τα στρώματα του χρόνου στους δρόμους του Παρισιού. Οι ήρωες των έργων που γράφτηκαν πριν από αιώνες ζουν τις ιστορίες τους στο Παρίσι τού σήμερα.

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Πάνω σε μια βάρκα στον Σηκουάνα, η Τζωρτζέττα με τον παράνομο εραστή της Λουίτζι αναπολούν την παλιά τους ζωή στην Μπελβίλ. Η Μανόν με τον Ντε Γκριέ αφήνουν τη γαλλική επαρχία και ονειρεύονται τη νέα τους ζωή στο Παρίσι. Ένας μεγάλος έρωτας ξεκινά σε μια παγωμένη σοφίτα στο Καρτιέ Λατέν, όταν η Μιμή χτυπάει την πόρτα του Ροντόλφο. Η Βιολέττα τρομάζει με τον έρωτά της για τον Αλφρέντο, προβλέποντας ίσως τη δραματική κατάληξη της ζωής της. Ο Ζουλιάν λέει στη Λουίζ: «Το Παρίσι χωρίς εσένα δεν θα ήταν το Παρίσι». Η νυχτερινή διαδρομή της Μουζέττας στο Ιλ Σαιν-Λουί οδηγεί στο πάρτι της Παριζιάνικης ζωής στο Café Anglais.

Η Φανί Αρντάν, η κορυφαία Γαλλίδα ηθοποιός η οποία έχει συνδεθεί τόσο με το κινηματογραφικό Παρίσι όσο και με την όπερα –ως σκηνοθέτρια, αλλά και ως η ηθοποιός που ερμήνευσε τη Μαρία Κάλλας στην ταινία Callas Forever του Τζεφιρέλι–, συμμετέχει αφιλοκερδώς στην ταινία με έναν ρόλο έκπληξη.

Πρωταγωνιστούν νέοι Έλληνες και Γάλλοι ηθοποιοί και χορευτές: Κωνσταντίνα Μεσσήνη, Louis Raymundie, Lio Long, Luca Manin, Πάτρα Χριστοδουλίδου,Γιώργος Δερέσκος, Catalina Puebla Coenen, Gaudéric Maléjac, Léna Allibert-My, Séléna Bijlenga-Kelmachter και Julien Spitéri.

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Με το project À Paris tous les deux, η όπερα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και σε χώρους που δεν έχουν μεγάλες τεχνικές δυνατότητες, χωρίς να χάνει τη μαγεία του μεγάλου θεάματος. Μέσω της κινηματογραφικής φόρμας οι ιστορίες αναπαρίστανται στη μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακό τρόπο, με συνέπεια στο λιμπρέτο και εντυπωσιακά γυρίσματα σε φυσικούς χώρους στο Παρίσι, αλλά και στην Αθήνα.

Περιοδεία

16 Ιουλίου – 21.00 – Σύρος, Θέατρο Απόλλων

19 Ιουλίου – 20.00 – Ιωάννινα, Αίθουσα Πολιτιστικού Πολυχώρου «Δημήτρης Χατζής» (Παλαιά Σφαγεία)

22 Ιουλίου – 21.00 – Παξοί, Αύλειος χώρος Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Λογγού

31 Ιουλίου – 20.30 – Τήνος, Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

3 Σεπτεμβρίου – 21.00 – Ηράκλειο, Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ»

5 Σεπτεμβρίου – 21.00 – Ρέθυμνο, Σπίτι του Πολιτισμού

7 Σεπτεμβρίου – 20.00 – Χανιά, Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

9 Σεπτεμβρίου – 20.30 – Σητεία, Πολύκεντρο Δήμου Σητείας

12 Σεπτεμβρίου – 19.30 – Κέρκυρα, Ιόνιος Ακαδημία

14 Σεπτεμβρίου – 21.00 – Καλαμάτα, Μέγαρο Χορού

17 Σεπτεμβρίου – 20.00 – Κομοτηνή, Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής

19 Σεπτεμβρίου – 20.00 – Σκιάθος, Πολιτιστικό Κέντρο Μπούρτζι του Δήμου Σκιάθου

Info

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Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες για προκρατήσεις, στους χώρους παρουσίασης.