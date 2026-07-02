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Το φιλμ διαθέτει ένα πολυπληθές καστ ηθοποιών και αποτελεί την πρώτη παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Τα Village Cinemas προγραμματίζουν δύο μεταμεσονύκτιες προβολές για την Τετάρτη 15 Ιουλίου στην αίθουσα IMAX with Laser του The Mall Athens.

Η προπώληση των εισιτηρίων για όλες τις προβολές της ταινίας έχει ήδη ξεκινήσει μέσω των επίσημων καναλιών της εταιρείας.

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Η αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία της πιο πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής άφιξης της χρονιάς έχει αρχίσει. Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έρχεται στις αίθουσες σε δύο εβδομάδες και η Universal έδωσε στη δημοσιότητα το τελευταίο τρέιλερ της επικής ταινίας.

Το πρώτο (μακρινό) πλάνο δείχνει τον Οδυσσέα –Ματ Ντέιμον να περπατά σε μία παραλία που μοιάζει με έρημο, ενώ μετά ακούγεται η φωνή της θεάς Αθηνάς – Ζεντάγια να τον ρωτά, τί θυμάται. Ναυαγός σε μία βραχώδη ακτή, ο Οδυσσέας ανακαλεί στιγμές από την πολιορκία της Τροίας, τις καταιγίδες και τις μεγάλες δοκιμασίες που αντιμετώπισε μαζί με τους συντρόφους τους στο μακρύ ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη.

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«Φωτιά… Θάνατος… Θυμάμαι μία σύζυγο. Έναν γιο. Το σπίτι», λέει ο Οδυσσέας, ενώ η σκηνή επιστρέφει στο νησί του, στην Πηνελόπη – Αν Χάθαγουεϊ που πολιορκείται από τους μνηστήρες, μεταξύ αυτών και ο Αντίνοος – Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος συγκρούεται με την Τηλέμαχο – Τομ Χόλαντ που εξακολουθεί να πιστεύει δέκα χρόνια μετά ότι ο πατέρας του θα επιστρέψει.

Το υπόλοιπο τρέιλερ παρουσιάζει το πολυπληθές καστ της Οδύσσειας, όπως τον φίλο του Οδυσσέα, Εύμαιο -στον ρόλο ο Τζον Λεγκουιζάμο-, την Ωραία Ελένη – Λουπίτα Νιόνγκο που υποδύεται και την Κλυταιμνήστρα, αλλά και τον Έλιοτ Πέιτζ στον ρόλο του Έλληνα πολεμιστή Σίνωνα. Όλα επιστρέφουν στην Αθηνά η οποία περπατάει δίπλα στον Οδυσσέα και του υπενθυμίζει τη δύναμη των θεών.

Διπλή μεταμεσονύκτια πρώτη προβολή στην Αθήνα

Τα Village Cinemas εξασφάλισαν ειδική άδεια για την πραγματοποίηση πρώτης προβολής της ταινίας, παράλληλα με την πρεμιέρα της στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια θα πραγματοποιηθούν δύο ειδικές προβολές, που έχουν προγραμματιστεί για το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου στην αίθουσα IMAX with Laser των Village Cinemas στο The Mall Athens: η πρώτη θα ξεκινήσει πέντε λεπτά μετά την επίσημη αλλαγή της ημέρας (Τετάρτη προς Πέμπτη 16/07, ώρα 00:05) και η δεύτερη στις 04:00 το ίδιο βράδυ.

Η επιλογή της αίθουσας IMAX with Laser ήταν μονόδρομος, καθώς η «Οδύσσεια» αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους κινηματογραφική παραγωγή που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, προσφέροντας μια εμπειρία θέασης που έχει σχεδιαστεί εξαρχής για τη συγκεκριμένη τεχνολογία προβολής. Η προπώληση για τις μεταμεσονύκτιες προβολές της ταινίας έχουν ήδη ξεκινήσει.

Με πληροφορίες από Mashable