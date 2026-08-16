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Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ο αθλητής εμφάνισε σημάδια κόπωσης και αδιαθεσίας, γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικά την προσπάθειά του στο γήπεδο.

Ο Σέρβος τενίστας απέδωσε την κατάστασή του σε ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας που επιδεινώνεται από την έντονη ζέστη και την υγρασία.

Ο ίδιος εξέφρασε αμφιβολίες για τη μελλοντική του συμμετοχή στο συγκεκριμένο τουρνουά, ενώ ερωτήματα παραμένουν για την ετοιμότητά του στο US Open.

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Μετά την ήττα και τον πρόωρο αποκλεισμό του από τον Τιάγκο Τιράντε, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκάλυψε ότι ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Σινσινάτι, κατάσταση που συνδέεται με ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια και ενισχύεται από την υγρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ο Τζόκοβιτζ ένιωσε αδιαθεσία στον αγώνα με τον Τιράντε

Ο 38χρονος Σέρβος ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση απέναντι στον Τιάγκο Τιράντε, όμως όσο περνούσε η ώρα η εικόνα του άλλαζε. Ιδιαίτερα στο δεύτερο και το τρίτο σετ, ο κορυφαίος τενίστας έδειχνε εμφανώς κουρασμένος, με τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία στο Σινσινάτι να κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθειά του.

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Novak Djokovic falls to his knees during his R2 match in Cincinnati.



During the changeover, Novak appeared to be vomiting before receiving a medical timeout. #cincytennis pic.twitter.com/hHwxVQY5BB — Tennis Channel (@TennisChannel) August 15, 2026

Χρειάστηκε αρκετές φορές να σκύψει για να πάρει ανάσες, ενώ σε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο οι κάμερες τον κατέγραψαν να κάνει εμετό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Παρά την προσπάθειά του να συνεχίσει, δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και γνώρισε την ήττα με 2-1 σετ, αποχαιρετώντας πρόωρα το τουρνουά.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 39χρονος αποκάλυψε πως η κατάσταση δεν οφείλεται αποκλειστικά στη ζέστη και την υγρασία, αλλά συνδέεται με ένα πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια.

«Έχω ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζω εδώ και πολλά χρόνια»

“Δεν ήταν ένα ευχάριστο παιχνίδι για μένα. Δεν είναι η πρώτη φορά και πιθανότατα δεν θα είναι η τελευταία. Έχω ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζω εδώ και πολλά χρόνια και μου δημιουργεί αρκετά προβλήματα, ειδικά όταν υπάρχει πολλή υγρασία και ζέστη”, δήλωσε, αφού πρώτα συνεχάρη τον αντίπαλό του.

“Ήξερα πως αυτές οι συνθήκες θα μου δημιουργήσουν πρόβλημα και αυτό γεννά και δύο άλλα προβλήματα: το άγχος και όλα όσα έχεις να αντιμετωπίσεις σε έναν αγώνα σαν κι αυτό. Όλα αυτά χειροτερεύουν την κατάσταση και αυτό είδαμε να συμβαίνει σήμερα.”

Όσο για το αν θα τον ξαναδούμε στο Σινσινάτι: “Ελπίζω να μπορέσω να το κάνω, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται πως το πιο πιθανό είναι να μην το κάνω. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον.”

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι σε τι κατάσταση θα παρουσιαστεί στο US Open o Djokovic, όπου οι συνθήκες αναμένονται να είναι λίγο-πολύ παρόμοιες.