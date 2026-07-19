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Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν ξέρει μόνο να κατακτά τίτλους, αλλά και να κλέβει την παράσταση εκτός κορτ. Ο κάτοχος 24 τίτλων Grand Slam εντυπωσίασε στο Fanatics Fest NYC, πραγματοποιώντας μια θεαματική είσοδο εμπνευσμένη από το WWE, η οποία ξεσήκωσε το κοινό στη Νέα Υόρκη.

Ο Σέρβος τενίστας εμφανίστηκε φορώντας τη χαρακτηριστική μάσκα «Samoan Werewolf» του αστέρα του WWE, Τζέικομπ Φάτου, και περπάτησε μαζί του προς τη σκηνή, αναπαριστώντας με απόλυτη επιτυχία την ατμόσφαιρα μιας μεγάλης βραδιάς επαγγελματικής πάλης. Η εμφάνισή του αποθεώθηκε από τους χιλιάδες θεατές, ενώ τα σχετικά βίντεο έγιναν μέσα σε λίγες ώρες viral στα social media.

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Παρέλαση αστέρων στη Νέα Υόρκη

Το Fanatics Fest φιλοξενήθηκε στο Javits Center της Νέας Υόρκης, λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, συγκεντρώνοντας κορυφαία ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.

Ανάμεσα στους λαμπερούς προσκεκλημένους βρέθηκαν ο Λιονέλ Μέσι, ο Ρίο Φέρντιναντ, ο Ρόδρι, ο Τομ Μπρέιντι, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Κέβιν Χαρτ και φυσικά ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος συμμετείχε σε σειρά εκδηλώσεων του φεστιβάλ, συνομίλησε με το κοινό και φωτογραφήθηκε με μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού, σε στιγμιότυπα που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η δοκιμασία δύναμης σε ειδικό μηχάνημα μέτρησης γροθιάς, όπου ο Τζόκοβιτς αναμετρήθηκε με τον Τζάστιν Μπίμπερ, τον Τομ Μπρέιντι και τον Κόντι Ρόουντς. Το αποτέλεσμα προκάλεσε έκπληξη, καθώς νικητής δεν ήταν εκείνος που περίμεναν οι περισσότεροι.

Δεν ήταν, πάντως, η πρώτη φορά που ο Τζόκοβιτς δανείστηκε στοιχεία από το θέαμα του WWE. Στο Masters της Σανγκάης το 2024 είχε πραγματοποιήσει μια αντίστοιχα εντυπωσιακή είσοδο στο γήπεδο, με τον εκφωνητή να τον παρουσιάζει ως τον «σπουδαιότερο παίκτη όλων των εποχών», δημιουργώντας ατμόσφαιρα που θύμιζε τις εισόδους των κορυφαίων αστέρων της επαγγελματικής πάλης.