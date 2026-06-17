Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ντάρα, η νικήτρια της φετινής Eurovision, είχε μια απρόσμενη συνάντηση κατά την παραμονή της στην Αθήνα.

Η Βουλγάρα τραγουδίστρια συνάντησε τυχαία τον Νόβακ Τζόκοβιτς και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να χορέψει το «Bangaranga» μαζί του και με την κόρη του, Τάρα.

Advertisement

Advertisement

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Ντάρα σχολίασε: «Ο κόσμος είναι πραγματικά μικρός! Όταν η μοίρα σε οδηγεί, απλώς ακολουθείς τον ρυθμό και χορεύεις Bangaranga. Χθες, ενώ δειπνούσα, συνάντησα τυχαία τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ήταν μια συνάντηση που δεν περίμενα, αλλά ένιωσα σαν να ήταν προορισμένη να συμβεί».

Ο Σέρβος τενίστας φαίνεται πως αγαπά ιδιαίτερα το συγκεκριμένο τραγούδι, καθώς στο παρελθόν έχει δημοσιεύσει βίντεο στα οποία χορεύει το «Bangaranga» μαζί με την κόρη του.

Η Ντάρα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, όπου αναμένεται να εμφανιστεί στα φετινά βραβεία MAD που πραγματοποιούνται απόψε.