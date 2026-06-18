Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν είναι πρωταθλητής μόνο στα κορτ του τένις αλλά και στην αγάπη.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ που έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα μας εδώ και έναν χρόνο περίπου, έχοντας το σπίτι του στα νότια προάστια, ετοίμασε μια ιδιαίτερη έκπληξη στην εορτάζουσα σύζυγο του Γέλενα η οποία είχε τα γενέθλια της.

Advertisement

Advertisement

Με φόντο τη θάλασσα στην αθηναϊκή ριβιέρα, ο ουρανός γέμισε με τις ευχές του ιδίου, της κόρης τους Τάρα και του γιου τους Στέφαν που είπαν στην Γέλενα: «Χρόνια πολλά! Σε ευχαριστούμε που είσαι το σπιτικό μας!»