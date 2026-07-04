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Η παραγωγή ξεκίνησε το 2017 σε συνεργασία με την Amazon και περιλαμβάνει τη συμμετοχή του δημιουργού του ντοκιμαντέρ «The Last Dance».

Ο αθλητής χαρακτήρισε το περιεχόμενο της ταινίας ιδιαίτερα έντονο, σημειώνοντας πως ο ίδιος είναι συναισθηματικά δεμένος με το αποτέλεσμα.

Ο Σέρβος τενίστας εξέφρασε την επιθυμία του για τη δημιουργία περισσότερων παραγωγών που θα καλύπτουν αναλυτικότερα τις διάφορες πτυχές της ζωής και της καριέρας του.

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Λίγες ώρες μετά την πρώτη του νίκη στο φετινό Wimbledon, όπου ξεπέρασε το εμπόδιο του Γιμπίνγκ Βου και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο Νόβακ Τζόκοβιτς εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος στη συνέντευξη Τύπου και μίλησε για ένα διαφορετικό, αλλά εξίσου σημαντικό για τον ίδιο, πρότζεκτ.

Αφορμή στάθηκε η αποκάλυψη των The New York Times ότι ολοκληρώθηκε το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Novak Djokovic: The Wolf in Winter», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις 20 Αυγούστου, λίγο πριν από την έναρξη του US Open.

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Οι Σέρβοι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν πώς αισθάνεται τώρα που το ντοκιμαντέρ είναι επιτέλους έτοιμο, έπειτα από χρόνια δουλειάς.

«Πάρα πολύ καιρό. Δεν θα είμαι ποτέ απόλυτα ικανοποιημένος, είμαι προκατειλημμένος», απάντησε χαμογελώντας.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι η παραγωγή ξεκίνησε το 2017 σε συνεργασία με την Amazon, όμως στην πορεία άλλαξαν τόσο η ομάδα παραγωγής όσο και οι σκηνοθέτες. Όπως αποκάλυψε, ο τελευταίος σκηνοθέτης εργάζεται στο πρότζεκτ εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια και είναι ο δημιουργός του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «The Last Dance» για τον Μάικλ Τζόρνταν.

«Δόξα τω Θεώ, επιτέλους ολοκληρώθηκε. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα προβληθεί, γιατί δουλεύαμε πάνω σε αυτό για πολλά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, για μένα δεν θα είναι ποτέ αρκετά καλό. Είμαι πολύ συναισθηματικά δεμένος με αυτό για να το δω αντικειμενικά. Άλλωστε, ολόκληρη η ιστορία της ζωής μου δεν μπορεί να χωρέσει σε μόλις 90 λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σέρβος τενίστας αποκάλυψε ακόμη ότι θα ήθελε το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ να αποτελέσει μόνο την αρχή μιας μεγαλύτερης σειράς παραγωγών γύρω από τη ζωή και την καριέρα του.

«Η επιθυμία μου είναι να υπάρξουν κι άλλα τέτοια πρότζεκτ. Θα ήθελα κάθε σημαντικό κομμάτι της ζωής και της καριέρας μου να αποκτήσει το δικό του ντοκιμαντέρ ή τουλάχιστον ένα ξεχωριστό επεισόδιο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που προσπαθήσαμε να χωρέσουμε σε αυτά τα 90 λεπτά», δήλωσε.

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Μάλιστα, προειδοποίησε με χιούμορ όσους σκοπεύουν να το παρακολουθήσουν.

«Ίσως για κάποιους να είναι πολύ έντονο. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ακριβώς όπως κι εγώ: έντονο. Δεν πρόκειται για μια ήρεμη ιστορία. Ετοιμάστε ποπ κορν, γιατί θα κάθεστε στην άκρη του καθίσματός σας όσο το παρακολουθείτε. Είναι μια δυνατή ιστορία, δεν έχει τίποτα το χαλαρό», είπε.

Ο Τζόκοβιτς αναφέρθηκε και στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Ράφαελ Ναδάλ, στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος, αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει προλάβει ακόμη να το παρακολουθήσει.

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«Η σύζυγός μου το έχει δει, όπως και μέλη της ομάδας μου. Στη Γέλενα άρεσε πολύ. Όμως ο καθένας μας έχει τη δική του ιστορία. Το υλικό του Ράφα είναι αρκετά μεγαλύτερο σε διάρκεια από το δικό μου, επομένως υπάρχει περισσότερος χρόνος για να αναπτυχθεί η αφήγηση και να παρουσιαστούν όλες οι λεπτομέρειες. Εμείς δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη μορφή, αλλά ελπίζω ότι θα υπάρξει στο μέλλον», κατέληξε ο Σέρβος θρύλος του τένις.