Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ερευνητές του EcoShark Project βρήκαν ίχνη σερτραλίνης στον εγκέφαλο σφυροκέφαλων καρχαριών στις ακτές του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία.

Η σερτραλίνη είναι ένα από τα πιο γνωστά αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Μετά τη χρήση της, ένα μέρος της αποβάλλεται από τον οργανισμό μέσω των ούρων και μπορεί να καταλήξει στη θάλασσα, όταν τα λύματα δεν καθαρίζονται σωστά.

Advertisement

Advertisement

Οι σφυροκέφαλοι καρχαρίες είναι μια ομάδα καρχαριών που ξεχωρίζουν για το χαρακτηριστικό κεφάλι τους σε σχήμα σφυριού. Ανήκουν στο γένος Sphyrna και περιλαμβάνουν αρκετά είδη. Μάλιστα, καθώς ανήκουν σε απειλούμενα είδη και πιθανότατα πήραν την ουσία μέσα από το νερό ή την τροφή τους.

Hammerhead shark spotted near Long Island beach pic.twitter.com/3YAcuptu1o June 30, 2026

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη αν η σερτραλίνη επηρεάζει τη συμπεριφορά των καρχαριών. Ωστόσο, έρευνες σε άλλα ψάρια έχουν δείξει ότι μπορεί να επηρεάσει την κίνηση και τη λειτουργία του εγκεφάλου τους.

Το βασικό ερώτημα αφορά τις πιθανές συνέπειες της μακροχρόνιας έκθεσης των καρχαριών σε τέτοιες ουσίες, ιδιαίτερα σε παράκτιες περιοχές με αυξημένη ρύπανση. Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα αντικαταθλιπτικά και στις επιθέσεις καρχαριών. Αντίθετα, το ζήτημα σχετίζεται με τη γενικότερη παρουσία φαρμακευτικών καταλοίπων στο θαλάσσιο περιβάλλον και τις άγνωστες ακόμη επιπτώσεις τους στα οικοσυστήματα.