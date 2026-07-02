Ερευνητές του EcoShark Project βρήκαν ίχνη σερτραλίνης στον εγκέφαλο σφυροκέφαλων καρχαριών στις ακτές του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία.
Η σερτραλίνη είναι ένα από τα πιο γνωστά αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Μετά τη χρήση της, ένα μέρος της αποβάλλεται από τον οργανισμό μέσω των ούρων και μπορεί να καταλήξει στη θάλασσα, όταν τα λύματα δεν καθαρίζονται σωστά.
Οι σφυροκέφαλοι καρχαρίες είναι μια ομάδα καρχαριών που ξεχωρίζουν για το χαρακτηριστικό κεφάλι τους σε σχήμα σφυριού. Ανήκουν στο γένος Sphyrna και περιλαμβάνουν αρκετά είδη. Μάλιστα, καθώς ανήκουν σε απειλούμενα είδη και πιθανότατα πήραν την ουσία μέσα από το νερό ή την τροφή τους.
Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη αν η σερτραλίνη επηρεάζει τη συμπεριφορά των καρχαριών. Ωστόσο, έρευνες σε άλλα ψάρια έχουν δείξει ότι μπορεί να επηρεάσει την κίνηση και τη λειτουργία του εγκεφάλου τους.
Το βασικό ερώτημα αφορά τις πιθανές συνέπειες της μακροχρόνιας έκθεσης των καρχαριών σε τέτοιες ουσίες, ιδιαίτερα σε παράκτιες περιοχές με αυξημένη ρύπανση. Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα αντικαταθλιπτικά και στις επιθέσεις καρχαριών. Αντίθετα, το ζήτημα σχετίζεται με τη γενικότερη παρουσία φαρμακευτικών καταλοίπων στο θαλάσσιο περιβάλλον και τις άγνωστες ακόμη επιπτώσεις τους στα οικοσυστήματα.