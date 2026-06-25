Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Βραζιλίας επικράτησε της Σκωτίας με 3-0 στο Μαϊάμι και προκρίθηκε στους «32» του Μουντιάλ 2026.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ σημείωσε δύο τέρματα στην αναμέτρηση, ανοίγοντας το σκορ στο έβδομο λεπτό και διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Κούνια διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο εξηκοστό λεπτό, αξιοποιώντας την ασίστ του Γκιμαράες μετά από οργανωμένη επιθετική προσπάθεια.

Στο εβδομηκοστό έκτο λεπτό της αναμέτρησης, ο Νεϊμάρ εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση στη διοργάνωση.

Η Βραζιλία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον τρίτο όμιλο στην πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας συνολικά επτά βαθμούς από δύο νίκες και μία ισοπαλία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αποδίδοντας κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Βραζιλίας, νίκησε άνετα στο Μαϊάμι την Σκωτία με 3-0 και μετά την ολοκλήρωση του 3ου ομίλου, προκρίθηκε στους «32» του Μουντιάλ 2026, ως πρώτη από τον 3ο όμιλο, με επτά βαθμούς και απολογισμό δύο νίκες (επί της Σκωτίας και της Αϊτής) και μία ισοπαλία με το Μαρόκο (1-1).



Μόλις στο 7ο λεπτό και μετά από πίεση του Ραγιάν στον ΜακΚένα στο ύψος της μεγάλης περιοχής και από αριστερά, ο Βινίσιους βρέθηκε με την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και αφού απέφυγε τον Γκαν έδωσε προβάδισμα στην «σελεσάο». Οι Βραζιλιάνοι διεθνείς επέβαλαν τον ρυθμό τους και στο 24` έφθασαν σε δεύτερο γκολ (σ.σ. ξανά με τον Βινίσιους, μετά από λάθος του Χέντρι), που όμως ακυρώθηκε για φάουλ του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης στον Σκωτσέζο αμυντικό. Κι΄ ενώ η όποια αντίδραση των Ευρωπαίων δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα, στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λεπτου (45`+3`), ο Βινίσιους Τζούνιορ πέτυχε το 2-0, αξιοποιώντας ιδανικά παράλληλη σέντρα του Γκιμαράες από τα δεξιά.

Στο δεύτερο 45λεπτο, οι Σκωτσέζοι προσπάθησαν να μειώσουν το σκορ και να ξαναμπούν στο ματς, αλλά δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν κάποια αξιόλογη φάση και να απειλήσουν τον Αλισον. Αντίθετα, η «σελεσάο» συνέχισε να παίζει το παιχνίδι της και στο 60ό λεπτό, ο Γκιμαράες μετά από διαδοχικές προσποιήσεις έκανε την ασίστ στον Κούνια, ο οποίος πλάσαρε εύκολα «γράφοντας» το 3-0.

Advertisement

Advertisement

Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης, ήλθε η στιγμή που περίμεναν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι της Βραζιλίας, καθώς ο Νεϊμάρ αντικατέστησε τον Κούνια και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην διοργάνωση, γνωρίζοντας την αποθέωση.



Στα υπόλοιπα λεπτά, δεν άλλαξε η εικόνα του ματς, με την «σελεσάο» να φθάνει σε μία άνετη επικράτηση και τους Σκωτσέζους να περιμένουν την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής για να διαπιστώσουν εάν θα συνεχίσουν στην επόμενη φάσση της διοργάνωσης.



Διαιτητής: Α. Ράμος (Μεξικό)

Κίτρινες : Κρίστι – Ντανίλο, Φαμπίνιο

Κόκκινες :

Συνθέσεις:

ΣΚΩΤΙΑ (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Ρόμπερτσον (46` Τίρνεϊ), Χέντρι, Πάτερσον (82` Ράλστον), ΜακΚένα, ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν (90`+1` Κέρτις), Φέργκιουσον, ΜακΛιν, Γκάνον-Ντόκ (82` Κρίστι), Σάνκλαντ (90`+1` Ανταμς).



ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Σάντος (82` Αλεξ Σάντρο), Κασεμίρο (66` Φαμπίνιο), Γκιμαράες, Πακετά (66` Μαρτινέλι), Βινίσιους, Κούνια (76` Νεϊμάρ), Ραγιάν (82` Εντρικ).