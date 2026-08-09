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Τα θύματα του δυστυχήματος ήταν ο πιλότος και τρεις τουρίστριες από την Κολομβία που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Η πυκνή βλάστηση στη βουνοπλαγιά δυσκόλεψε σημαντικά την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στο σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου.

Ο δήμαρχος της πόλης ζήτησε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τη λήψη άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας των πτήσεων.

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Τραγικό τέλος είχε πτήση ελικοπτέρου στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, καθώς το αεροσκάφος συνετρίβη το Σάββατο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι τέσσερις άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται ο πιλότος και τρεις τουρίστριες από την Κολομβία. Πρόκειται για μία 59χρονη γυναίκα, την 37χρονη κόρη της και την 17χρονη εγγονή της.

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Το ελικόπτερο κατέπεσε, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες, στο εθνικό πάρκο της Τιζούκα. Το σημείο της συντριβής βρίσκεται σε βουνοπλαγιά με πυκνή βλάστηση, γεγονός που δυσκόλεψε την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

CAE HELICOPTERO EN RIO DE JANEIRO



▪️Un piloto brasileño y tres turistas colombianas son las víctimas de la caída de un helicóptero Robinson R44 en Río.



▪️El helicóptero se estrelló en la zona de Vista Chinesa, en Alto da Boa Vista zona norte de Río de Janeiro.#RIO pic.twitter.com/B2ZzkZt1sF August 8, 2026

Πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο ανέφεραν ότι οι τέσσερις επιβαίνοντες εντοπίστηκαν «απανθρακωμένοι». Παράλληλα, δημοσιοποιήθηκαν εικόνες από την επιχείρηση, στις οποίες διακρίνεται το ελικόπτερο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή.

Το νέο δυστύχημα έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά από μία ακόμη αεροπορική τραγωδία στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Τον Ιούνιο, δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι και ο Αργεντινός YouTuber Γκασπάρ Πριμ.

Avó, filha e neta colombianas que morreram em queda de helicóptero visitavam Rio pela 1ª vez; família as aguardava no hangar.



Confira a reportagem completa: https://t.co/8LNxeTDQUv #JN pic.twitter.com/lVmRs9wUZV — Jornal Nacional (@jornalnacional) August 9, 2026

Μετά και το νέο δυστύχημα, ο δήμαρχος του Ρίο ντε Τζανέιρο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ. Όπως ανέφερε, έχει ζητήσει από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Βραζιλίας να προχωρήσει άμεσα στη λήψη μέτρων, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων με ελικόπτερα.

Ο δήμαρχος επισήμανε ότι ο αριθμός των πτήσεων ελικοπτέρων αυξάνεται συνεχώς στο Ρίο ντε Τζανέιρο, έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για μέτρα ασφαλείας.

Με πληροφορίες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ