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Η εξέλιξη αποδίδεται σε διαφωνίες σχετικά με τις διορθωτικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε τηλεόραση και ραδιόφωνο.

Παρά την κυκλοφορία των πληροφοριών, δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τον σταθμό, ενώ πηγές αναφέρουν πως οι σχέσεις παραμένουν σε πολιτισμένο επίπεδο.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο Όμιλος είχε ανακοινώσει την ανάληψη διοικητικής θέσης από τον Γρηγόρη Δημητριάδη για την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας του σταθμού.

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Παρελθόν από τον Όμιλο ΣΚΑΪ αποτελεί πλέον ο Κωνσταντίνος Ζούλας μετά από απόφαση του ιδιοκτήτη, Γιάννη Αλαφούζου. H εξέλιξη αυτή εξέπληξε πολλούς, όχι όμως τους καλά γνωρίζοντες καθώς τον τελευταίο καιρό λέγεται ότι, παρά τα όσα γράφονταν και ακούγονταν, οι δύο πλευρές είχαν αρκετές διαφωνίες σχετικά με τις εκτεταμένες «διορθωτικές» κινήσεις που είχε κάνει τόσο στην τηλεόραση όσο και στο ραδιόφωνο του Ομίλου.

Δεν είναι τυχαίο μάλιστα πως δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο τον Μάιο χαρακτήριζαν τον Κωνσταντίνο Ζούλα ως «απόλυτο κυρίαρχο» στο κανάλι του Φαλήρου, ενώ τον Ιούνιο έγραφαν για «ανοιχτά μέτωπα» ενόψει της νέας και ιδιαίτερα κρίσιμης, προεκλογικής σεζόν στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο μετά το κύμα αποχωρήσεων και απομακρύνσεων από τον ΣΚΑΪ (Παπαδρόσος, Κοσιώνη, Χιώτης, Παυλόπουλος κ.α).

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Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ακουγόταν ότι ο Κωνσταντίνος Ζούλας κινδύνευε να βρεθεί εκτός ΣΚΑΪ. Η τελευταία φορά ήταν τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ο σταθμός έσπευσε να βάλει τέλος στα σενάρια με μία έκτακτη ανακοίνωση στα Μέσα:

«Ενόψει της ριζικής ψηφιακής του αναβάθμισης τόσο στον ενημερωτικό, όσο και στον ψυχαγωγικό του τομέα, ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας αναλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου τη θέση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης, διατηρώντας και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ Γενικός Διευθυντής του Ομίλου τοποθετείται ο κ. Βασίλης Κρητικός».

Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προγραμματισμένη κάποια επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του ΣΚΑΪ αλλά κανείς δεν γνωρίζει ακόμη αν η διαρροή της πληροφορίας- κάτι που δεν επιθυμούσε καμία πλευρά- αλλάξει τα δεδομένα. Αυτό που αναφέρουν πηγές της HuffPost είναι ότι ο Κωνσταντίνος Ζούλας βρισκόταν χτες, Πέμπτη, κανονικά στο γραφείο του στο Νέο Φάληρο. «Η κατάσταση δεν είναι τόσο θορυβώδης όσο περιγράφεται» τονίζουν. «Υπάρχει ένα άκρως πολιτισμένο επίπεδο»

Ο Γιάννης Αλαφούζος.

Κωνσταντίνος Ζούλας: Το συμβόλαιο που δεν ανανεώθηκε

Ο Κωνσταντίνος Ζούλας είχε αναλάβει και επίσημα τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στον ΣΚΑΪ την 1η Οκτωβρίου του 2024 μετά από πέντε χρόνια στο τιμόνι της κρατικής τηλεόρασης. «Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του που έληγε σε δυο μήνες» συμπληρώνει η ίδια πηγή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Μάρτιο ο ΣΚΑΪ είχε ανακοινώσει την ανάληψη της ίδιας θέσης από τον Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη με τον ιδρυτή και μέτοχο του Ομίλου, Γιάννη Αλαφούζο, να δηλώνει: «Καλωσορίζουμε τον Γρηγόρη Δημητριάδη στην οικογένεια του ΣΚΑΪ. Η εμπειρία, η διοικητική του ικανότητα και η στρατηγική του σκέψη αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου και τη μετεξέλιξή του στη νέα εποχή». Τελικά και αυτή η συνεργασία είχε άδοξο τέλος μέσα σε μόλις πέντε μήνες αφού πλέον βρίσκεται και εκείνος εκτός ΣΚΑΪ.

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