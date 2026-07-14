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Παραμένει το αδιέξοδο στην εκλογή νέου προέδρου της Super League, καθώς ούτε η δεύτερη ψηφοφορία ανέδειξε νικητή, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γιάννη Αλαφούζο να συγκεντρώνουν ξανά τον ίδιο αριθμό ψήφων.

Η στάση της ΕΠΟ, η οποία επέλεξε εκ νέου το λευκό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι καμία από τις ΠΑΕ δεν διαφοροποίησε τη θέση της, οδήγησε σε νέο ισόπαλο αποτέλεσμα. Οι δύο υποψήφιοι έλαβαν από επτά ψήφους, με αποτέλεσμα η διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς την ανάδειξη προέδρου.

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Τον Βαγγέλη Μαρινάκη στήριξαν εκ νέου οι Ολυμπιακός, Άρης, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ, Βόλος και Καλαμάτα. Από την άλλη πλευρά, υπέρ του Γιάννη Αλαφούζου ψήφισαν ξανά οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Ηρακλής, Παναιτωλικός και Κηφισιά.

Η ανάγκη εξεύρεσης λύσης γίνεται πλέον πιο επιτακτική, καθώς στις 16 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΠΟ έχει καταθέσει πρόταση για εναλλαγή των δύο υποψηφίων στην προεδρία της λίγκας, με μοίρασμα της θητείας.

Νέες εκλογές την Τετάρτη

Η νέα ισοπαλία ανάμεσα σε Μαρινάκη και Αλαφούζο είχε ως αποτέλεσμα να ανακοινωθούν νέες εκλογές από την Super League για αύριο Τετάρτη (15/7).

Πιο συγκεκριμένα, η Κάτια Κοξένογλου θα παραμείνει στην προεδρία της Super League μέχρι και την 15η Ιουλίου. Το γεγονός επιβεβαίωσε επίσημα η λίγκα με διπλή ανακοίνωση, αναφέροντας ότι οι αρχιαιρεσίες θα λάβουν χώρα στις 15:30.