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Η Καλαμάτα μπορεί να εξασφάλισε την άνοδο στην Super League, ωστόσο κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες δεν της επέτρεψαν να λάβει την απαραίτητη αδειοδότηση για να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να περιμένει την έφεση για να μπορέσει να προχωρήσει στον μεταγραφικό της σχεδιασμό.

Να σημειωθεί ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Καλαμάτα αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα με την αδειοδότηση, καθώς αντίστοιχη εικόνα υπήρχε και πέρυσι, με την ομάδα να δικαιώνεται σε δεύτερο βαθμό.

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Αναλυτικά οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου οργάνου αδειοδότησης. Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στις ΠΑΕ:

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΕ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 – 2025 ΠΑΕ

Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο στην:

ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ

Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στις ΠΑΕ:

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ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ “Η ΝΙΚΗ” 1924 ΠΑΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟ ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ –Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δεν χορηγεί άδεια για τις εγχώριες διοργανώσεις Super League 1 και Super Legue 2, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, στην:

ΠΑΕ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

Δεν χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο στην:

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ΠΑΕ Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019

Δεν χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 2:

ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΑΕ Π.Α.Ε. ΚΑΒΑΛΑ Π.Α.Ε. ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ CITY 1931 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά των αποφάσεων του Πρωτοβαθμίου Οργάνου Αδειοδότησης μπορεί να ασκηθεί έφεση εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή τους.

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