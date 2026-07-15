Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης άλλαξε απόφαση και δέχθηκε το 1+1 που απέρριψε την Τρίτη, 14 Ιουλίου, με αποτέλεσμα ο ίδιος και ο Γιάννης Αλαφούζος να εναλλάσσονται στην προεδρία της Super League για την επόμενη διετία.

Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης άλλαξε στάση όσον αφορά την πρόταση της ΕΠΟ για το “1+1”. Αναλυτικότερα, ο Μάκης Γκαγκάτσης είχε προτείνει, δεδομένης της δεύτερης συνεχόμενης ισοψηφίας των ισχυρών ανδρών των δύο μεγαλύτερων ομάδων της χώρας, να εναλλαχθούν στην προεδρία, έως την επόμενη εκλογή του 2028. Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν σύμφωνος με τα παραπάνω, στα οποία όμως εξέφρασε την αντίθεσή του ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, στη σημερινή συνεδρίαση άλλαξαν τα δεδομένα, καθώς ο κ. Μαρινάκης εμφανίστηκε θετικός στην πρόταση της ΕΠΟ. Βάσει αυτής, όπως είχε αναφερθεί από τον πρόεδρό της, ο ισχυρός άνδρας του “τριφυλλιού” θα αναλάμβανε επικεφαλής του συνεταιρισμού την πρώτη χρονιά κι εκείνος των Πειραιωτών τη δεύτερη. Αυτή ήταν εν τέλει και η απόφαση των ομάδων, με τον “Mr. SKAI” να αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα προέδρου για πρώτη φορά.