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Με σαρωτικό ποσοστό ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ ψηφίστηκε από τους φιλάθλους MVP του πρωταθλήματος. Ο Μεξικανός άσος είχε κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο και το 2023 όταν επίσης η Ενωση κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ ως νικήτρια της Super League έχει στο ρόστερ της και τον MVP της σεζόν με τον Ορμπελίν Πινέδα να συγκεντρώνει το 66.69% των ψήφων και να αφήνει στη δεύτερη θέση τον Κωνσταντή Τζολάκη με ποσοστό 14.54%. Ο Θανάσης Ανδρούτσος του ΟΦΗ με 6.54 συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα των κορυφαίων της Super League που ολοκληρώθηκε.

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Αναλυτικά η ψηφοφορία των φιλάθλων:

1/ Ο. Πινέδα 66,69%

2/ Κ. Τζολάκης 14,54%

3/ Θ. Ανδρούτσος 6,54%

4/ Γ. Κωνσταντέλιας 2,88%

5/ Α. Τεττέη 2,55%

6/ Γ. Αθανασιάδης 1,60%

7/ Λ. Τούπτα 1,46%

8/ Χ. Μπαρτόλο 1,08%

9/ Τ. Τσάπρας 1,01%

10/ Λ. Λάμπρου 0,70%

11/ Α. Ματσάν 0,56%

12/ Α. Τεϊσέιρα 0,27%

13/ Μ. Μπάκου 0,12%