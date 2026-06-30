Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δεν προέκυψε νέος πρόεδρος στην εκλογική μάχη της Super League και η λίγκα οδηγείται σε επαναληπτικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν στις 15 Ιουλίου.

ΟΙ δύο υποψήφιοι στην σχετική διαδικασία ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος Ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού και αυτός του Παναθηναϊκού πήραν από 7 ψήφους.

Advertisement

Advertisement

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος μοιράστηκαν τις ψήφους των δεκατεσσάρων ομάδων με την ΕΠΟ σύμφωνα με πληροφορίες να ψηφίζει λευκό και να αποφασίζεται οι επαναληπτικές εκλογές να γίνουν σε δύο εβδομάδες, κατά πάσα πιθανότητα στις 15 Ιουλίου.

Έως τότε καθήκοντα προέδρου θα ασκεί η αναπληρώτρια πρόεδρος, Κάτια Κοξένογλου.

Τον Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν οι ΠΑΕ Ολυμπιακός, Άρης, ΟΦΗ, Βόλος, Αστέρας AKTOR, Καλαμάτα και Πανσερραϊκός. Τον Γιάννη Αλαφούζου ψήφισαν οι ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Κηφισιά, Παναιτωλικός και Ηρακλής.