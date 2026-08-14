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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, στα Σελλιά Ρεθύμνου, στην Κρήτη, καθώς φωτιά ξέσπασε στην περιοχή και οι φλόγες φαίνεται να έχουν πλησιάσει κατοικημένα σημεία.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με περίπου 30 πυροσβέστες και 14 οχήματα να επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Η επιχείρηση ενισχύθηκε περαιτέρω, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

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Την ίδια ώρα, ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, δυσχεραίνοντας σημαντικά την προσπάθεια των πυροσβεστών και αυξάνοντας τον κίνδυνο επέκτασης της πυρκαγιάς. Λόγω της κατάστασης, έχει ζητηθεί και η συνδρομή εναέριου μέσου, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

Λίγο μετά τις 19:30 εστάλη και μήνυμα του 112 για εκκενώσεις των περιοχών Φωτεινάρι και Σούδα. Το μήνυμα καλούσε τους πολίτες να απομακρυνθούν μέσω παραλιακού Αγιοβασειλιάτικου δρόμου προς την παραλία Κόρακα Ροδακίνου