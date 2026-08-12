Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα κιβώτιο με πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο της Ιεράπετρας, όταν οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν για την ύπαρξη φυσιγγίων στον βυθό.

Tο απόγευμα της Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, η Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας ενημερώθηκε για την παρουσία πυρομαχικού υλικού (φυσίγγια) στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Ιεράπετρας.

Advertisement

Advertisement

Άμεσα στο σημείο μετέβη περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, συνοδευόμενο από επαγγελματία δύτη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στην περιοχή.

Κατά την έρευνα στον βυθό, εντοπίστηκε ένα κιβώτιο με φυσίγγια, το οποίο βρισκόταν σε κατάσταση οξείδωσης. Το υλικό εντοπίστηκε σε αμμώδη βυθό, σε βάθος περίπου 3 μέτρων και σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την ακτή.

Μετά τον εντοπισμό του πυρομαχικού υλικού, το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Πηγή: neakriti.gr