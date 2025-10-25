Επιμέλεια: Βασιλική Σγούρδου

Αποφασισμένοι να δράσουν για την προστασία της θαλάσσιας ζωής, δύτες που πήραν μέρος σε μια μεγάλη επιχείρηση υποθαλάσσιου καθαρισμού στη νήσο Σαπιέντζα, στις Μεσσηνιακές Οινούσσες, κοντά στη Μεθώνη ανέσυραν τα λεγόμενα δίχτυα-«φάντασμα» από τον βυθό της θάλασσας.

Χρησιμοποιώντας υποβρύχιες σακούλες ανύψωσης, απομάκρυναν τα εγκαταλελειμμένα, χαμένα ή πεταμένα αλιευτικά δίχτυα, που καταστρέφουν σιωπηρά το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Η δράση πραγματοποιήθηκε από την Aegean Rebreath στο πλαίσιο του προγράμματος «Καθαρή Μεσσηνία», μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και της Costa Navarino στις 11 και 12 Οκτωβρίου.

Μιλώντας στο Reuters, ο εθελοντής Αλέξανδρος Σταυρακούλης ανέφερε ότι «τα δίχτυα-φάντασμα δημιουργούν μια νεκρή ζώνη – μια νεκρή ζώνη στην οποία τίποτα δεν ζει».

«Δεν μπορούμε απλώς να καθόμαστε και να βλέπουμε τη θαλάσσια ζωή να χάνεται. Έχουμε ευθύνη να δράσουμε. Αυτός είναι ένας τρόπος να προσφέρουμε κι εμείς κάτι στη φύση», πρόσθεσε.

Θαλάσσια όντα παγιδεύονται στα δίχτυα, τα οποία καλύπτουν τον βυθό της θάλασσας «σαν κουρτίνες», ενώ οι όγκοι αυτοί αποσυντίθενται και καταλήγουν σε μικροπλαστικά, δηλητηριάζοντας τα νερά και προκαλώντας «ασφυξία» στη θαλάσσια ζωή.

Ο ιδρυτής της Aegean Rebreath, Γιώργος Σαρελλάκος, δήλωσε στο Reuters: «Τα χρόνια περνούν αλλά δεν έχει προκύψει καμία στοχευμένη πολιτική γι’αυτό το φαινόμενο ενώ αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο που θα το εμποδίσει να γίνει ξανά».

Στόχος της δράσης είναι η προστασία της θαλάσσιας ζωής, η ανάδειξη καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τη ρύπανση από πλαστικά και αλιευτικά εργαλεία.

(Με πληροφορίες από Reuters, mesogeiostv)