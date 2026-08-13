Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αμείωτες συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς συνολικά 347 άνθρωποι διασώθηκαν το τελευταίο 48ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού.

Μόνο σήμερα, σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις νότια των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκαν συνολικά 200 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε τέσσερις λέμβους.

Advertisement

Advertisement

Στην πρώτη επιχείρηση εντοπίστηκαν περίπου 113 μετανάστες σε δύο λέμβους, σε απόσταση 25 και 38 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Ο εντοπισμός έγινε με τη συνδρομή μη επανδρωμένου εναέριου μέσου της Frontex και στη συνέχεια περιπολικά σκάφη του Λιμενικού προχώρησαν στην περισυλλογή των ανθρώπων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Σε δεύτερη επιχείρηση, εντοπίστηκαν ακόμη 87 μετανάστες σε δύο λέμβους, περίπου 21 ναυτικά μίλια νότια και νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την περίπτωση, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Άλλοι 147 μετανάστες διασώθηκαν την Τετάρτη

Οι σημερινές επιχειρήσεις προστέθηκαν στις αντίστοιχες που πραγματοποιήθηκαν χθες στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, κατά τις οποίες διασώθηκαν συνολικά 147 μετανάστες.

Συγκεκριμένα, σε τρεις διαφορετικές λέμβους επέβαιναν 32, 69 και 46 άνθρωποι αντίστοιχα. Οι λέμβοι εντοπίστηκαν με τη συνδρομή εναέριων μέσων της Frontex και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφη της Frontex και του Λιμενικού Σώματος.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Με τις επιχειρήσεις της Τετάρτης και της Πέμπτης, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που διασώθηκαν νότια της Κρήτης μέσα σε δύο ημέρες ανέρχεται πλέον στους 347.