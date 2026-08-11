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Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν 210 κιλά αλιευμάτων, δύο σκάφη, οχήματα και εξοπλισμός, ενώ οι συλληφθέντες εμπλέκονται σε συνολικά τρία περιστατικά κλοπής 860 κιλών ψαριών.

Η συνολική αξία των κλοπιμαίων υπερβαίνει τις 10.600 ευρώ, με τα κατασχεθέντα ψάρια να προορίζονται για τη διάθεσή τους σε ευαγή ιδρύματα και συσσίτια.

Ο 27χρονος συλληφθείς κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, μετά τον εντοπισμό αντικειμένων με υπολείμματα κάνναβης εντός του οχήματός του.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό και τα ευρήματα από τις έρευνες στις εγκαταστάσεις και τα οχήματα.

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Δύο άνδρες, ηλικίας 27 και 33 ετών, συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/8) στη Σούδα της Κρήτης, την ώρα που, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, φέρονται να έκλεβαν ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες του ΕΛΚΕΘΕ στην περιοχή Καλάμι.

Κατά την επιχείρηση του Λιμενικού κατασχέθηκαν συνολικά 210 κιλά ψαριών, μεταξύ των οποίων λαβράκια και τσιπούρες. Τα κατασχεμένα ψάρια καταψύχθηκαν και αναμένεται να διατεθούν σε ιδρύματα και συσσίτια.

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Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι οι δύο συλληφθέντες φέρονται να συνδέονται με συνολικά τρία περιστατικά κλοπής, κατά τα οποία αφαιρέθηκαν περίπου 860 κιλά εκτρεφόμενων ψαριών.

Η σύλληψή τους, μάλιστα, εξελίχθηκε σε καταδίωξη στη θάλασσα. Όταν οι άνδρες του Λιμενικού επιχείρησαν να προσεγγίσουν το σκάφος τους, οι δύο νεαροί φέρονται να ανέπτυξαν ταχύτητα για να απομακρυνθούν. Στη συνέχεια, ο ένας από τους δύο εγκατέλειψε το σκάφος και επιχείρησε να διαφύγει κολυμπώντας, χωρίς τελικά να τα καταφέρει.

Πηγή: zarpanews.gr Πηγή: zarpanews.gr Πηγή: zarpanews.gr Πηγή: zarpanews.gr Πηγή: zarpanews.gr Πηγή: zarpanews.gr Πηγή: zarpanews.gr

Στα 10.600 ευρώ η συνολική ενδεικτική αξία των κλοπιμαίων

Συγκεκριμένα, στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 33 και 27 ετών, προέβησαν σήμερα το πρωί (10/8), στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, για παράβαση των διατάξεων περί διακεκριμένης κλοπής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ενώ ο 27χρονος κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημερώθηκε από υπάλληλο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) ότι δύο άτομα, τα οποία είχαν προσεγγίσει με δύο σκάφη τους ιχθυοκλωβούς του ΕΛΚΕΘΕ στον κόλπο της Σούδας, αφαιρούσαν ψάρια με τη χρήση διχτυών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας, το ΠΠΛΣ-414 με το βοηθητικό του σκάφος, το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών και η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων. Κατά την προσέγγιση του σκάφους του Λιμενικού, οι δράστες απομακρύνθηκαν με το μηχανοκίνητο σκάφος, εγκαταλείποντας στον χώρο των εγκαταστάσεων δεύτερο βοηθητικό σκάφος χωρίς μηχανή. Εντός αυτού βρέθηκαν χρησιμοποιημένα και βρεγμένα δίχτυα με ψάρια και δύο σακούλες με πάγο, ενώ δίχτυα με ψάρια εντοπίστηκαν και εντός ιχθυοκλωβού.

Κατόπιν συντονισμένων αναζητήσεων, οι δύο ημεδαποί εντοπίστηκαν στο λιμανάκι της Αλμυρίδας, ενώ επιχειρούσαν να ανελκύσουν το μηχανοκίνητο σκάφος. Κατά την επέμβαση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο 33χρονος βούτηξε στη θάλασσα επιχειρώντας να διαφύγει, ωστόσο στη συνέχεια παραδόθηκε και συνελήφθη, ενώ ο 27χρονος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση.

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Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν στην παραλία του Αγίου Ιωάννη δύο ακόμη οχήματα, καθώς και τρέιλερ μεταφοράς σκάφους. Εντός του οχήματος του 27χρονου βρέθηκαν τρεις τρίφτες με πιθανολογούμενα υπολείμματα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, οι οποίοι πρόκειται να αποσταλούν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση.

Από την επισκόπηση και αντιπαραβολή του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι τα κατασχεθέντα σκάφη είχαν χρησιμοποιηθεί και σε δύο προηγούμενες κλοπές αλιευμάτων από τις ίδιες εγκαταστάσεις, κατά τις οποίες είχαν αφαιρεθεί ψάρια, κάμερες καταγραφής και συναφής εξοπλισμός.

Τα τρία διερευνώμενα περιστατικά αφορούν συνολικά προσδιορισμένη ποσότητα τουλάχιστον οκτακοσίων εξήντα (860) κιλών ψαριών. Η συνολική ενδεικτική αξία των γνωστών κλοπιμαίων υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (10.600 €), χωρίς να συνυπολογίζονται επιπλέον απροσδιόριστη ποσότητα ψαριών και οι λοιπές ζημιές στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ.

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Συνολικά κατασχέθηκαν δύο σκάφη, δύο οχήματα, ένα τρέιλερ μεταφοράς σκάφους, ένα κινητό τηλέφωνο, χρησιμοποιημένα δίχτυα, οι τρεις τρίφτες και διακόσια δέκα (210) κιλά τσιπούρας και λαβρακιού. Τα κατασχεθέντα αλιεύματα πρόκειται να παραδοθούν σε ευαγή ιδρύματα, με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΛΚΕΘΕ.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

(Με πληροφορίες από zarpanews.gr)

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