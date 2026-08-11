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Οι λουόμενοι θεώρησαν αρχικά ότι πρόκειται για καρχαρία, ωστόσο διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για έναν τραυματισμένο τόνο που αδυνατούσε να κολυμπήσει στα βαθιά.

Με τη χρήση ξαπλωστρών και καρεκλών, οι παρευρισκόμενοι οργάνωσαν επιχείρηση διάσωσης προκειμένου να οδηγήσουν το τραυματισμένο ζώο πίσω στα βαθύτερα νερά της θάλασσας.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο τραυματισμός του τόνου πιθανόν προκλήθηκε από σύγκρουση με κάποιο σκάφος ή από εμπλοκή σε αλιευτικό εξοπλισμό της περιοχής.

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Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία της Μαρμπέγια στην Ισπανία, όταν ένα τεράστιο θαλάσσιο ζώο εμφανίστηκε στα ρηχά, προκαλώντας πανικό στους λουόμενους που πίστεψαν ότι επρόκειτο για καρχαρία. Το θέαμα, ωστόσο, έκρυβε μια διαφορετική ιστορία: ένα γιγαντιαίο τόνο βάρους περίπου 230 κιλών, ο οποίος είχε τραυματιστεί και αδυνατούσε να επιστρέψει στα βαθιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Ανκόν, στην περιοχή που είναι γνωστή ως «Χρυσό Μίλι». Το τεράστιο ψάρι πάλευε στα ρηχά, ενώ από τα βράγχιά του έτρεχε αίμα, με αποτέλεσμα το νερό γύρω του να κοκκινίσει.

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♬ sonido original – El Diario Vasco @diariovasco Un tranquilo baño en la playa de Marbella giró a un susto con un atún empeñado en llegar a la orilla. Un bañista vio cómo se acercaba un gran pez a la zona donde él estaba nadando. Al ir a salir comprueba que es un atún y que le va siguiendo hasta quedar varado. El atún consiguió volver a nadar con ayuda de otros bañistas. #atun #marbella #susto

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο τόνος ενδέχεται να είχε τραυματιστεί είτε έπειτα από σύγκρουση με τζετ σκι είτε επειδή μπλέχτηκε σε αλιευτικό εξοπλισμό. Καθώς δεν μπορούσε να απομακρυνθεί μόνος του από την ακτή, οι λουόμενοι αποφάσισαν να παρέμβουν.

Με αυτοσχέδια «εργαλεία» ξαπλώστρες και καρέκλες θαλάσσης, αρκετοί προσπάθησαν να οδηγήσουν το ψάρι προς βαθύτερα νερά.

Παρότι η εικόνα ενός τόσο μεγάλου ψαριού στα ρηχά προκάλεσε αρχικά φόβο, ειδικοί και κάτοικοι της περιοχής σημειώνουν ότι η παρουσία τόνων κοντά στις ακτές δεν είναι ασυνήθιστη. Το μέγεθός τους, ωστόσο, μπορεί εύκολα να οδηγήσει τους λουόμενους σε λανθασμένες εκτιμήσεις, με αρκετούς να τους περνούν για καρχαρίες ή ακόμη και δελφίνια.