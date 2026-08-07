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Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ έως τις 7 Σεπτεμβρίου λόγω της μεταναστευτικής πίεσης που αντιμετωπίζει η Ιταλία.

Παράλληλα, οι ισπανικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για πιθανή μαζική έφοδο μεταναστών στον θύλακα της Σεούτα στις 15 Αυγούστου.

Οι υποψίες για την οργανωμένη επιχείρηση βασίζονται σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρακολουθεί η ισπανική αστυνομία.

Η δικαιοσύνη ερευνά αν υπήρξαν έγκαιρες προειδοποιήσεις από τις υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με την πρόθεση μαζικής παραβίασης των συνόρων.

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Σε απάντηση της προσωρινής αναστολής της Συνθήκης του Σένγκεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, η Μαδρίτη ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής (7/8) ότι επαναφέρει προσωρινώς τους συνοριακούς ελέγχους, στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας, για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, σε απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα.

Επαναφορά συνοριακών ελέγχων σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνονται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, «λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης» που αντιμετωπίζει η Ιταλία.

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Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ τα μεσάνυχτα απόψε, τοπική ώρα (01.00 ώρα Ελλάδας) και θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου.

Σε επιφυλακή οι αρχές

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ισπανικές αρχές, παρακολουθώντας αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποδεικνύουν μια οργανωμένη διαδικτυακή εκστρατεία για μαζική παραβίαση των συνόρων και είσοδο στον ισπανικό θύλακα της Σεούτα, στη Βόρεια Αφρική.

Δεν μπορούν να επαληθευτεί η ταυτότητα των λογαριασμών, ωστόσο οι αναρτήσεις κοινοποιούνται σε δύο δημόσιες ομάδες του Facebook με τις ονομασίες «Migration to Ceuta Inshallah» και «Moroccan migrants (Harraga Maroc)».

Όπως αποκαλύπτει η ισπανική εκπομπή Mañaneros, η αστυνομία έχει συντάξει εξασέλιδη εμπιστευτική έκθεση, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο μιας νέας ομαδικής απόπειρας εφόδου μεταναστών την 15η Αυγούστου.

Η έκθεση βασίζεται σε συλλογή πληροφοριών από ανοιχτές πηγές (OSINT) και επικεντρώνεται σε ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης —συμπεριλαμβανομένων των Facebook, WhatsApp και Instagram— τα μέλη των οποίων κυμαίνονται από 400.000 έως και περισσότερα από 422.000 άτομα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι λογαριασμοί στις συγκεκριμένες ομάδες κάνουν συστηματικές αναφορές στην ημερομηνία της 15ης Αυγούστου, ενώ παράλληλα πραγματοποιούν εκτενείς συζητήσεις για τα σημεία αναχώρησης και τον εφοδιαστικό συντονισμό (logistics) της επιχείρησης.

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🇲🇦🇪🇸 | Circularon impactantes imágenes que muestran a cientos de migrantes cruzando la frontera desdibujada desde Marruecos hacia el enclave de Ceuta, España, lo que provocó un importante despliegue de las fuerzas de seguridad en la zona. pic.twitter.com/logvKnFQR8 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 30, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του The Objective και της εφημερίδας ABC, το Κέντρο Πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ισπανίας (Cifas) είχε αποστείλει ενημερωτικό σημείωμα προειδοποιώντας για μια πιθανή μαζική έφοδο στα σύνορα Ισπανίας – Μαρόκου, με αφορμή τη «Γιορτή του Θρόνου» στη γειτονική χώρα στις 31 Ιουλίου. Αυτή η μέρα είναι σημαντική για το Μαρόκο, γιατί είναι η 10η επέτειος από την άνοδο στο θρόνο του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’.

Την υπόθεση ερευνά ήδη η δικαστής Μαρία Ταρδόν της Εθνικής Δικαστικής Αρχής, η οποία έχει ζητήσει διευκρινίσεις από την Αστυνομία και τη Guarda Civil για το αν υπήρχαν σήματα κινδύνου. Δεν αποκλείεται η δικαστής να ζητήσει πλέον και το επίμαχο έγγραφο.

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Η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει αν η ενημέρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών έφτασε στους αρμόδιους και, αν ναι, γιατί δεν λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή του μαζικού κύματος έλευσης μεταναστών.