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Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε έκτακτη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των ανηλίκων, επιδιώκοντας την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαπεριφερειακή κατανομή τους.

Η διαδικασία μετεγκατάστασης των ανηλίκων προκαλεί έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων, ενώ απαιτεί αρκετούς μήνες για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης και των απαραίτητων εκθέσεων.

Περίπου 75 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της πρόσφατης μαζικής εισροής μεταναστών, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης.

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Σχεδόν μία εβδομάδα μετά τη μαζική άφιξη περίπου 72.000 μεταναστών στις ακτές της Θέουτας, οι τοπικές αρχές της ισπανικής αυτόνομης κοινότητας ζητούν τη μεταφορά εκατοντάδων ασυνόδευτων ανηλίκων στην ηπειρωτική Ισπανία. Την εξέλιξη επιβεβαίωσαν σήμερα 5 Αυγούστου τοπικοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση, αν και η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών έχει ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο, περίπου 1.100 ασυνόδευτοι ανήλικοι εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα. Πρόκειται για παιδιά και εφήβους που έφτασαν είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της μαζικής εισροής, ενώ η άμεση απέλασή τους δεν είναι δυνατή.

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Όπως επισημαίνει το Reuters, πολλοί από τους ανήλικους φιλοξενούνται προσωρινά σε αυτοσχέδια καταλύματα μέσα σε αποθήκες, ενώ άλλοι αναγκάζονται να κοιμούνται στους δρόμους, καθώς τα κέντρα φιλοξενίας της Θέουτας έχουν ξεπεράσει τα όρια των δυνατοτήτων τους.

Η μεταναστευτική κρίση της περασμένης εβδομάδας είχε βαρύ ανθρώπινο κόστος, καθώς περίπου 75 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της προσπάθειας εισόδου από ένα από τα δύο χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε ολόκληρη την ΕΕ.

Χρηματοδότηση 25 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ανηλίκων

Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Θέουτα, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των ασυνόδευτων ανηλίκων. «Η διαπεριφερειακή αλληλεγγύη είναι απαραίτητη, ώστε αυτοί οι ανήλικοι να μεταφερθούν σε άλλες περιοχές όπου θα μπορούν να φιλοξενηθούν υπό καλύτερες συνθήκες. Ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί», δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Θέουτα, Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ.

Παρότι η ισπανική νομοθεσία υποχρεώνει τις περιφερειακές κυβερνήσεις να στηρίζουν τις περιοχές που αντιμετωπίζουν έκτακτες μεταναστευτικές πιέσεις, η εφαρμογή του μέτρου προκαλεί νέες πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Οι διαφωνίες εντείνονται ανάμεσα στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox, τα οποία συγκυβερνούν σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας. Ο πρόεδρος του Vox έχει ξεκαθαρίσει ότι «ούτε ένα ευρώ» από τα δημόσια χρήματα δεν θα πρέπει να διατεθεί για τη στήριξη των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών.

Ακόμη και αν οι περιφέρειες αποδεχθούν τη μετεγκατάσταση των παιδιών, ειδικοί εκτιμούν ότι η διαδικασία θα απαιτήσει αρκετούς μήνες. Η ταυτοποίηση και η μεταφορά των ανηλίκων προϋποθέτουν ατομικές συνεντεύξεις, σύνταξη σχετικών εκθέσεων και επικοινωνία με τις χώρες καταγωγής τους, ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

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«Ζητάμε απεγνωσμένα βοήθεια και υποστήριξη», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης της Θέουτας, Χουάν Χεσούς Βίβας, στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE, τονίζοντας ότι «πρόκειται για μια απολύτως μη βιώσιμη κατάσταση».

Ο νόμος του 2025 και τι προβλέπει

Η μεταρρύθμιση του ισπανικού μεταναστευτικού νόμου, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2025 μετά τη μεγάλη αύξηση των μεταναστευτικών ροών στα Κανάρια Νησιά, προβλέπει ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρέπει να κατανέμονται από τις υπερφορτωμένες περιοχές σε άλλες περιφέρειες μέσα σε 15 ημέρες από την ολοκλήρωση του φακέλου της υπόθεσής τους.

Η συγκεκριμένη πολιτική είχε προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Το 2024 το Vox αποχώρησε από πέντε περιφερειακές κυβερνήσεις συνασπισμού με το Λαϊκό Κόμμα, όταν το τελευταίο στήριξε το σχέδιο της σοσιαλιστικής κυβέρνησης για τη μεταφορά 400 ασυνόδευτων ανηλίκων από τα Κανάρια Νησιά στην ηπειρωτική Ισπανία.

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Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο του 2026, από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης έχουν ήδη μεταφερθεί 719 ασυνόδευτοι ανήλικοι από τα Κανάρια Νησιά στην κυρίως Ισπανία, ενώ περισσότεροι από 400 ανήλικοι που είχαν φτάσει στη Θέουτα έχουν επίσης μετεγκατασταθεί σε άλλες περιφέρειες.

Με πληροφορίες από RTE 100

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