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Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε σήμερα σε Ευρωπαίους συναδέλφους του στη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης ότι ο προσωρινός αριθμός των νεκρών από την κρίση της περασμένης εβδομάδας στη Θέουτα ανέρχεται πλέον σε 75, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Ισπανός υπουργός δήλωσε ότι τουλάχιστον 72.000 μετανάστες μπήκαν παράνομα την περασμένη εβδομάδα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, εκ των οποίων οι 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Ο τελευταίος αριθμός που είχε ανακοινωθεί από την ισπανική κυβέρνηση στη Μαδρίτη έκανε λόγο για 50.000 μετανάστες που μπήκαν παράνομα στο ισπανικό έδαφος, «σχεδόν το σύνολο» των οποίων είχε ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο.

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Ο χώρος Σένγκεν δεν τέθηκε σε κίνδυνο κατά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, διαβεβαίωσε ο Ισπανός υπουργός, στο τέλος της έκτακτης συνεδρίασης των υπουργών της ΕΕ για το θέμα αυτό. «Σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε σε κίνδυνο ο χώρος Σένγκεν σε αυτή την κρίση», δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη, απαντώντας στην έντονη κριτική από αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για αυτή την πρωτοφανή κατάσταση στη Θέουτα. «Ο χώρος Σένγκεν δεν τέθηκε ποτέ σε κίνδυνο, ούτε καν στον ελάχιστο κίνδυνο», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Νουνιές δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι όλοι οι υπουργοί της ΕΕ στη σημερινή βιντεοδιάσκεψη επαίνεσαν την ισπανική κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση. Ο Νουνιές δήλωσε επίσης ότι η Γαλλία αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ιταλία, σε συντονισμό με τις ιταλικές αρχές.