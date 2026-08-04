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Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης επικύρωσε ποινή φυλάκισης ενός έτους για την Περάλτα, κρίνοντας ότι οι προηγούμενες δηλώσεις της συνιστούν υποκίνηση μίσους κατά μεταναστών.

Πέρα από τη φυλάκιση, επιβλήθηκε στην 24χρονη πρόστιμο, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και υποχρέωση απομάκρυνσης του παράνομου υλικού από το διαδίκτυο.

Η επικεφαλής της νεοναζιστικής οργάνωσης Bastión Frontal έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για τη χρήση αντισημιτικής ρητορικής και για περιστατικά που οδήγησαν στην απέλασή της από τη Γερμανία.

Η Ομοσπονδία Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ισπανίας καταδίκασε έντονα τις δηλώσεις της και ζήτησε τη νομική διερεύνηση των πράξεών της από την Εισαγγελία.

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Η ακροδεξιά ακτιβίστρια Μαρία Ιζαμπέλ Περάλτα προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις μετά από βίντεο που την δείχνει να χαιρετάει ναζιστικά έξω από την πρεσβεία του Μαρόκου στη Μαδρίτη.

Παρουσία των υποστηρικτών της, η επικεφαλής της νεοναζιστικής οργάνωσης «NS Bastión Frontal» προέβη στον χαρακτηριστικό χαιρετισμό και έσκισε έγγραφο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Μαδρίτης, που επικύρωνε την καταδίκη της σε έναν χρόνο φυλάκισης για εγκλήματα υποκίνησης μίσους.

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Η ίδια ισχυρίστηκε ότι «τιμωρήθηκε» επειδή προειδοποιούσε ότι «η Ισπανία δέχεται εισβολή», και ότι τα πρόστιμα και οι φυλακίσεις δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι η Ισπανία να γίνει ξανά Ισπανία», είπε σχολιάζοντας την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα.

Υποκίνηση σε μίσος και διακρίσεις

Η 24χρονη Περάλτα, η οποία συνδέεται με οργανώσεις της ακροδεξιάς, είχε ηγηθεί παρόμοιων διαδηλώσεων και στο παρελθόν. Το 2021, είχε βρεθεί έξω από την Πρεσβεία του Μαρόκου στη Μαδρίτη, για να διαμρτυρυθεί για τη μεταναστευτική κρίση που ταλάνιζε τότε τη Μαδρίτη και το Ραμπάτ. Φώναζε συνθήματα όπως «θάνατος στον εισβολέα» και «δεν είναι μεταναστευση, είναι εισβολή», εκφράσεις που στη συνέχεια θεωρήθηκαν από τη Δικαιοσύνη ως άμεση υποκίνηση σε μίσος.

Το 2025, το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης επικύρωσε την ποινή φυλάκισης ενός έτους για την ακτιβίστρια, κρίνοντας ότι υποκίνησε διακρίσεις και μίσος κατά των Μαροκινών μεταναστών. Οι δικαστές απέρριψαν τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης περί «πολιτικής κριτικής» στη μεταναστευτική πολιτική, τονίζοντας ότι οι δηλώσεις της ξεπέρασαν τα όρια της ελευθερίας του λόγου.

Στην απόφαση επισημαίνεται ο ηγετικός της ρόλος στη διαδήλωση της οργάνωσης Bastión Frontal, η οποία χαρακτηρίζεται ως νεοναζιστική ομάδα. Εκτός από τη φυλάκιση, της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.080 ευρώ, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και υποχρέωση να κατεβάσει από το Διαδίκτυο το σχετικό υλικό.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 η ίδια είχε απελαθεί από τη Γερμανία με ισόβια απαγόρευση εισόδου, όταν εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης να μεταφέρει το βιβλίο του Χίτλερ «Ο Αγών Μου» και μια ναζιστική σημαία.

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Αντισημητική ρητορική

Η 24χρονη Περάλτα έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις ως προς την αντισημητική ρητορική που έχει χρησιμοποιήσει. Σε εκδήλωση που τιμούσε την «Κυανή Μεραρχία», τους Ισπανούς εθελοντές που πολέμησαν στο πλευρό των Ναζί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η τότε 19χρονη, φορώντας μπλε πουκάμισο τοποθετήθηκε δημοσίως:

Είναι ανώτατη υποχρέωσή μας να πολεμήσουμε για την Ισπανία, να πολεμήσουμε για την Ευρώπη, που είναι πλέον αποδυναμωμένη και κατεστραμμένη από τον εχθρό. Ο εχθρός θα είναι πάντα ο ίδιος, αν και με διαφορετικές μάσκες: ο Εβραίος. Αυτός είναι ο ένοχος και η Κυανή Μεραρχία τον πολέμησε».

Η Ομοσπονδία Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ισπανίας καταδίκασε το περιστατικό:«Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι σε μια δημοκρατία που διέπεται από το κράτος δικαίου, όπως η Ισπανία, τέτοιες δηλώσεις μένουν ατιμώρητες. Απαιτούμε από την Εισαγγελία να διερευνήσει το περιστατικό ως έγκλημα μίσους και, εφόσον συντρέχει λόγος, να διώξει και να καταδικάσει αυτές τις εγκληματικές πράξεις. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα νομικά μέσα που διαθέτουμε».

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Με πληροφορίες από La Nacion, European Jewish Congress