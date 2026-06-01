Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το χειρότερο δυνατό σενάριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά στη Γαλλία, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις (των εταιρειών Odoxa και Toluna-Harris Interactive) που προκαλούν «κρύο ιδρώτα» στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες, ο δεύτερος γύρος των εκλογών κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια αποκλειστική μάχη μεταξύ της ακροδεξιάς και της ριζοσπαστικής αριστεράς, αποκλείοντας πλήρως τις μετριοπαθείς, κεντρώες δυνάμεις.

Ζαν Λυκ Μελανσόν

Τα δεδομένα των γκάλοπ και η επιστροφή Μελανσόν

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο 30χρονος πρόεδρος του ακροδεξιού «Εθνικού Συναγερμού» (του κόμματος της Μαρίν Λεπέν), παραμένει το αδιαφιλονίκητο φαβορί, συγκεντρώνοντας ποσοστά κοντά στο 32% για τον πρώτο γύρο.

Advertisement

Advertisement

Η μεγάλη ανατροπή, όμως, έρχεται από τα αριστερά: ο 74χρονος Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ηγέτης της «Ανυπότακτης Γαλλίας», πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή πολιτική επιστροφή. Παρά το γεγονός ότι παραμένει μια από τις πιο διχαστικές φιγούρες στη χώρα, οι τελευταίες μετρήσεις τον δείχνουν να «κλειδώνει» τη δεύτερη θέση (πέριξ του 16-17%), αφήνοντας οριακά πίσω τους υποψηφίους του κυβερνητικού κέντρου.

Η άνοδος των δύο άκρων τροφοδοτείται άμεσα από τον εμφύλιο πόλεμο που έχει ξεσπάσει στο στρατόπεδο των συμμάχων του Εμανουέλ Μακρόν. Οι δύο επικρατέστεροι κεντροδεξιοί/φιλελεύθεροι δελφίνοι και πρώην πρωθυπουργοί, ο Εντουάρ Φιλίπ και ο Γκαμπριέλ Ατάλ, είναι εγκλωβισμένοι σε μια σφοδρή προσωπική αντιπαράθεση για την πρωτοκαθεδρία, αρνούμενοι μέχρι στιγμής να αποσυρθούν υπέρ μιας ενιαίας υποψηφιότητας.

Αυτός ο κατακερματισμός των μετριοπαθών ανοίγει διάπλατα τον δρόμο στον Μελανσόν για να περάσει στον δεύτερο γύρο.

Μαρίν Λε Πεν

Το χειρότερο σενάριο: Περίπατος της Ακροδεξιάς

Αν και μια αναμέτρηση Μπαρντελά – Μελανσόν χαρακτηρίζεται ως «απόλυτος εφιάλτης» για τη σταθερότητα της Ευρωζώνης, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι σε ένα τέτοιο σενάριο το αποτέλεσμα είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένο.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου οι κεντρώοι ψηφοφόροι συσπειρώνονταν για να φράξουν τον δρόμο στην ακροδεξιά (το λεγόμενο “δημοκρατικό μέτωπο”), απέναντι στον Μελανσόν η τάση ανατρέπεται. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι σε έναν τελικό γύρο μεταξύ των δύο, ο Μπαρντελά θα επικρατούσε με σαρωτικά ποσοστά, που αγγίζουν από 68% έως και 70%, καθώς η γαλλική κοινωνία εμφανίζεται εξαιρετικά απρόθυμη να εμπιστευτεί τη διακυβέρνηση της χώρας στη ριζοσπαστική αριστερά.

Καθώς απομένει λιγότερο από ένας χρόνος μέχρι τις κάλπες, η πίεση προς το γαλλικό πολιτικό κέντρο να βρει κοινό βηματισμό κορυφώνεται, την ώρα που οι δύο «ακραίοι μονομάχοι» εδραιώνουν την κυριαρχία τους στην πολιτική σκηνή.