Μπορεί να είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, αλλά ο Ζορντάν Μπαρντελά δεν χαίρει εκτίμησης από όλους τους Γάλλους.

Ο ηγέτης της ακροδεξιάς δέχτηκε ένα αυγό στο κεφάλι και καλύφθηκε με αλεύρι από διαδηλωτές σε ξεχωριστές δημόσιες εμφανίσεις του, με διαφορά λίγων ημερών, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία για την προώθηση του δεύτερου βιβλίου του, «Ce que veulent les Français» («Τι θέλουν οι Γάλλοι»).

Το περιστατικό με το αυγό δεν καταγράφηκε από τις κάμερες, αλλά το βίντεο με το αλεύρι δείχνει ένα… λευκό σύννεφο να αιωρείται πάνω από τον προστατευόμενο της Μαρίν Λε Πεν, ενώ φωνές τρόμου ακούγονται από το σαστισμένο πλήθος.

Οι ακροδεξιοί αξιωματούχοι και πολιτικοί αντιμετωπίζουν στη Γαλλία ολοένα και περισσότερες προσβολές και απειλές, την ώρα που η Μαρίν Λε Πεν μπαίνει στο περιθώριο της πολιτικής σκηνής αφού της απαγορεύτηκε από τα δικαστήρια να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία.

Ο Μπαρντελά και το κόμμα του, ο Εθνικός Συναγερμός, έκαναν γρήγορα σαφές ότι έχουν βαρεθεί αυτού του είδους τις αντιδράσεις. Ο Μπαρντελά δήλωσε ότι θα ασκήσει δίωξη εναντίον του ατόμου που πέταξε το αυγό, ενώ ο εκπρόσωπος του κόμματος Αλεξάνταρ Νικόλιτς συνέκρινε το περιστατικό με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ.

🚨 Agression de Jordan Bardella : la garde à vue du principal suspect prolongée



🎙️ "On a un passage a l'acte qui n'est pas acceptable, mais…", indique Maître Rachel Lheureux, avocat du suspect. "Il ne s'agit pas d'une agression physique", affirme-t-elle#LeMorningRMC pic.twitter.com/rLfoSgSdF6 — RMC (@RMCInfo) December 1, 2025

Agression de J. Bardella : "C'est absolument scandaleux (…) aucun discours ne peut légitimer la violence" estime @fxbellamy #LaGrandeInterview pic.twitter.com/1cKpzieSyQ — Europe 1 (@Europe1) December 1, 2025

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοιες επιθέσεις σε Γάλλους πολιτικούς. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο προκάτοχός του, Φρανσουά Ολάντ, δέχθηκαν κι εκείνοι αυγά κατά τη διάρκεια προεκλογικών συγκεντρώσεων.

Ο Φρανσουά Φιγιόν και ο Φρανσουά Μπαϊρού, δύο άλλοι υποψήφιοι για την προεδρία και πρώην πρωθυπουργοί, έχουν δεχθεί επιθέσεις με φαγητό κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Το ίδιο έχει συμβεί και με τον ηγέτη του κόμματος «Ανυπόταχτη Γαλλία», Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Ο Μπαρντελά θεωρείται σχεδόν βέβαιο θα είναι ο υποψήφιος του Εθνικού Συναγερμού για την προεδρία το 2027, εάν το εφετείο επικυρώσει την απόφαση να στερηθεί η Λεπέν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.