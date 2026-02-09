Ο μετριοπαθής Σοσιαλιστής Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο εξασφάλισε μια σαρωτική νίκη και μια πενταετή θητεία ως πρόεδρος της Πορτογαλίας σε έναν επαναληπτικό γύρο εκλογών την Κυριακή, νικώντας τον ακροδεξιό, αντίπαλό του Αντρέ Βεντούρα.

Ο Σεγκούρο, ο οποίος έλαβε υποστήριξη από εξέχοντες συντηρητικούς μετά τον πρώτο γύρο εν μέσω ανησυχιών για αυτό που πολλοί θεωρούν λαϊκιστικές, αυταρχικές τάσεις του Βεντούρα, γίνεται ο πρώτος Σοσιαλιστής αρχηγός κράτους εδώ και 20 χρόνια, διαδεχόμενος τον συντηρητικό Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, μετά από δύο θητείες στην εξουσία.

«Η απάντηση που έδωσε ο πορτογαλικός λαός, η δέσμευσή του στην ελευθερία, τη δημοκρατία και το μέλλον της χώρας μας, με συγκινεί και με κάνει υπερήφανο για το έθνος μας», δήλωσε ο 63χρονος Σεγκούρο στους δημοσιογράφους.

🇵🇹#Portugal, presidential election results (2nd round):



In Lisbon:



Seguro (PS): 76,9 %✅

Ventura (CH): 23,1 %



In Porto:



Seguro (PS): 78 %✅

Ventura (CH): 22 %



Socialist Party candidate Antonio Seguro achieved a landslide victory nationwide but won by even larger margins in… pic.twitter.com/MrBzKckLqM February 9, 2026

Μια σειρά από καταιγίδες τις τελευταίες ημέρες δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τους ψηφοφόρους, με τη συμμετοχή να κυμαίνεται περίπου στο ίδιο επίπεδο με τον πρώτο γύρο στις 18 Ιανουαρίου, παρόλο που αρκετοί μικροί δήμοι αναγκάστηκαν να αναβάλουν την ψηφοφορία κατά μία εβδομάδα λόγω πλημμυρών.

Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, ο Σεγκούρο συγκέντρωσε το 66%. Ο Βεντούρα υστερούσε με 34% αλλά καιπάλι συγκέντρωσε υψηλότερο αποτέλεσμα από το 22,8% που πέτυχε το αντιμεταναστευτικό κόμμα του, Τσέγκα, στις γενικές εκλογές του περασμένου έτους.

Τα ψηφοδέλτια σε μεγάλες πόλεις όπως η Λισαβόνα και το Πόρτο καταμετρώνται προς το τέλος. Δύο exit polls τοποθετούν τον Σεγκούρο στο εύρος 67%-73% και τον Βεντούρα στο 27%-33%. Πέρυσι, ο Τσέγκα έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, ξεπερνώντας τους Σοσιαλιστές και αφήνοντας πίσω την κεντροδεξιά κυβερνώσα συμμαχία, η οποία συγκέντρωσε 31,2%.

Ενίσχυση του Βεντούρα

Παρά την ήττα του την Κυριακή, ο 43χρονος Βεντούρα, ένας χαρισματικός πρώην σχολιαστής τηλεοπτικών αθλητικών εκπομπών, μπορεί πλέον να καυχηθεί για την αυξημένη υποστήριξη που έλαβε στην κάλπη που αντανακλά και την αυξανόμενη επιρροή της ακροδεξιάς στην Πορτογαλία και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

«Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς, ενώθηκε εναντίον μου», δήλωσε ο Βεντούρα στους δημοσιογράφους καθώς αποχωρούσε από μια καθολική λειτουργία στο κέντρο της Λισαβόνας. «Ακόμα κι έτσι… πιστεύω ότι η ηγεσία της δεξιάς έχει οριστεί και διασφαλιστεί σήμερα. Αναμένω να ηγηθώ αυτού του πολιτικού χώρου από σήμερα και στο εξής».

Η προεδρία της Πορτογαλίας είναι σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπική, αλλά κατέχει ορισμένες βασικές εξουσίες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διάλυσης του κοινοβουλίου και μπλοκαρίσματος νομοθεσίας υπό ορισμένες συνθήκες.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η συντηρητική υποστήριξη προς τον Σεγκούρο, μαζί με το υψηλό ποσοστό απόρριψης του Βεντούρα, περίπου τα δύο τρίτα του εκλογικού σώματος, θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι ακόμη και αν το Τσέγκα τελικά κερδίσει τις επόμενες γενικές εκλογές, μια πιθανή κεντρώα συμμαχία θα το εμπόδιζε να κυβερνήσει.

Η προειδοποίηση του Σεγκούρο

Ο Σεγκούρο αυτοπροσδιορίζεται ως ο υποψήφιος μιας «σύγχρονης και μετριοπαθούς» αριστεράς που μπορεί να μεσολαβήσει ενεργά για την αποτροπή πολιτικών κρίσεων και την υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών.

Ωστόσο, είχε προειδοποιήσει ότι εάν εκλεγεί, δεν θα υπογράψει την προτεινόμενη από την κυβέρνηση μειοψηφίας νομοθεσία για την εργασιακή μεταρρύθμιση, εκτός εάν συμφωνήσουν πρώτα τα συνδικάτα, τα οποία την θεωρούν ευνοϊκή για τους εργοδότες και εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η αναθεώρηση του εργατικού κώδικα είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης.

