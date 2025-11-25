Νίκη της ακροδεξιάς στις επόμενες προεδρικές εκλογές, για πρώτη φορά στη Γαλλία, βλέπει πρόσφατη δημοσκόπηση της Odoxa που προβλέπει, ότι ο 30χρονος Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN) και κληρονόμος της Μαρίν Λεπέν, θα συγκέντρωνε περισσότερες ψήφους από οποιονδήποτε άλλον υποψήφιο, αν οι προεδρικές εκλογές διεξάγονταν αυτή την εβδομάδα.

Ανάλογα με τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο, ο Μπαρντελά θα συγκέντρωνε 35% με 36% των ψήφων, ενώ θα κέρδιζε όποιον άλλον υποψήφιο ήταν αντίπαλός του στο δεύτερο γύρο.

«Δυστυχώς για τον Ζορντάν Μπαρντελά και τους υποστηρικτές του, και ευτυχώς για όλους τους άλλους, το να είσαι το μεγάλο φαβορί σε προεδρικές εκλογές αρκετούς μήνες πριν λάβουν χώρα δεν εγγυάται την επιτυχία», επισημαίνει η Odoxa.

Τόσο η Μαρίν Λεπέν όσο και ο πατέρας της Ζαν-Μαρί Λεπέν, δεν κατάφεραν ποτέ να κερδίσουν παρά το γεγονός ότι έφτασαν τρεις φορές στο δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών.

Όμως η 57χρονη Μαρίν Λεπέν βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με δικαστική απαγόρευση όπου την υποχρεώνει να απέχει από κάθε δημόσιο αξίωμα για τα επόμενα πέντε χρόνια, αφού το Μάρτιο δικαστήριο έκρινε την ίδια και μερικά μέλη του κόμματός της ένοχα για κατάχρηση κεφαλαίων της ΕΕ.

Η Λεπέν έχει ασκήσει έφεση στην απόφαση.

Ο Μπαρντελά, τα ποσοστά δημοτικότητας του οποίου έχουν υπερβεί εκείνα της Λεπέν, θεωρείται ο φυσικός υποψήφιος του κόμματος, αν διατηρηθεί η απαγόρευση που της έχει επιβληθεί.

Η Odoxa έθεσε τον Μπαρντελά υποψήφιο απέναντι στον ηγέτη της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, τον μετριοπαθή αριστερό Ραφαέλ Γκλικσμάν και τους κεντρώους πρώην πρωθυπουργούς Γκαμπριέλ Ατάλ και Εντουάρ Φιλίπ.

Η δημοσκόπηση έδειξε πως ο Μπαρντελά θα κέρδιζε με 74% έναντι του Μελανσόν στο δεύτερο γύρο και με 53% έναντι του Φιλίπ. Το περιθώριο σφάλματος της δημοσκόπησης ήταν 2,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, άλλη δημοσκόπηση είχε δείξει πως ο Μπαρντελά θα έχανε με μικρή διαφορά στο δεύτερο γύρο αν είχε αντίπαλο τον Φιλίπ.