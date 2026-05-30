Μπορεί ο Μάιος να πέρασε με αστάθεια, όμως ο Ιούνιος φτάνει ζεστός και ηλιόλουστος και οι παραλίες της Αττικής, σε Σαρωνικό και Ευβοϊκό, βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο των πολιτών, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη τις θαλάσσιες εξορμήσεις τους.

Οι παραθαλάσσιοι δήμοι εργάστηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα ώστε να προετοιμάσουν τις ακτές, δίνοντας όπως πάντα προτεραιότητα στην καθαριότητα, στην ασφάλεια, στις υποδομές και στην προσβασιμότητα.

«Οι παραλίες μας ανήκουν στους πολίτες»

Με κεντρικό σύνθημα «Οι παραλίες της Γλυφάδας ανήκουν στους πολίτες», ο δήμος Γλυφάδας διατηρεί και φέτος οργανωμένες και ανοιχτές τις ακτές του. «Η θάλασσα ανήκει σε όλους», λέει στο μήνυμά της η δημοτική Αρχή ενόψει της έναρξης της θερινής περιόδου, προσθέτοντας πως «οι παραλίες μας παραμένουν δωρεάν, καταρρίπτοντας τον μύθο ότι η οργάνωση απαιτεί εισιτήριο».

Τα συνεργεία του δήμου εργάστηκαν συστηματικά για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των ακτών, για την αμμουδιά, με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων στον καθαρισμό, για την οργάνωση, με ομπρέλες, ντουζιέρες, αλλακτήρια, παγκάκια, για την ασφάλεια, με την προετοιμασία των πύργων των ναυαγοσωστών, αλλά και για την εγκατάσταση των Seatrac, διασφαλίζοντας την πρόσβαση στη θάλασσα των ατόμων με αναπηρία. Τέλος, έγιναν φυτεύσεις και ενίσχυση του πρασίνου και της βλάστησης περιμετρικά των παραλιών.

«Το ότι οι παραλίες της Γλυφάδας μας ανήκουν στους πολίτες, είναι μια συνειδητή επιλογή, που δεν αλλάζει και που φροντίζουμε κάθε χρόνο, ώστε να βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση, οργανωμένες και ασφαλείς, για να τις χαρεί ο κόσμος», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου και συνεχίζει:

«Είμαστε έτοιμοι και φέτος. Ο κόσμος γνωρίζει πια για τις παραλίες της Γλυφάδας, έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών όλης της Αθήνας και της Αττικής, πως ερχόμενοι εδώ θα βρουν μια φροντισμένη παραλία, καθαρή, ασφαλή και ανοιχτή, γι’ αυτό κάθε χρόνο αυξάνει η επισκεψιμότητα».

Οι γαλάζιες σημαίες

Ο δήμος Γλυφάδας «καμαρώνει» και για τις τρεις γαλάζιες σημαίες που έλαβε πριν από λίγο καιρό. «Και οι τρεις βασικές παραλίες μας από τις τέσσερις που έχει ο δήμος, καθώς υπάρχει και η τέταρτη η μικρή, πήραν τις γαλάζιες σημαίες, που σημαίνει ότι πληρούν τα πάνω από 30 κριτήρια που θέτουν, για καθαρά νερά, για υποδομές, για ασφάλεια, φυσικά για την άμμο και το νερό. Μην ξεχνάμε πως οι γαλάζιες σημαίες είναι η απόλυτα αναγνωρίσιμη συνθήκη και για τους επισκέπτες από το εξωτερικό», τονίζει ο κ. Παπανικολάου.

Αμέσως μετά, η αναφορά γίνεται στην καθαριότητα και λέει: «Κάθε μέρα είναι και μια μάχη, την οποία δίνουμε με χαρά και ευθύνη. Είναι μεγάλη η προσπάθεια που κάνουμε καθημερινά και η φροντίδα για να είναι όλα καθαρά και να έχουν αποκατασταθεί οι όποιες φθορές και ζημιές μπορεί να έχουν γίνει, γιατί τα έχουμε και αυτά. Μπορεί μέσα στη νύχτα να έχουν κάψει κάποια ομπρέλα ή να έχει σπάσει, είναι τα απορρίμματα που δεν θα έχουν πετάξει στους κάδους και τα πετούν όπου βρουν, είναι μια διαρκής μάχη και την κερδίζουμε, αλλά να προσέξει και ο κόσμος λίγο την παραλία, να μην τη ρυπαίνει και να μην την καταστρέφει».

Στο σημείο αυτό τίθεται και το θέμα του παρκαρίσματος, καθώς θα πάει ο κάτοικος της Αθήνας στη Γλυφάδα για μπάνιο, αλλά θα βρει να παρκάρει ή θα περάσει την ημέρα γυρίζοντας πέρα-δώθε με το αυτοκίνητο, επειδή δεν θα βρίσκει πού να το αφήσει;

«Υπάρχουν στη διάθεση του κόσμου τρία μεγάλα ανοιχτά πάρκινγκ και του χρόνου θα υπάρχει ακόμη ένα, το οποίο θα είναι υπόγειο 600 θέσεων», απαντά ο δήμαρχος Γλυφάδας και αμέσως μετά, τονίζει: «Και τα πάρκινγκ είναι μέρος του μεγάλου έργου της ανάπλασης που κάνουμε στο παραλιακό μέτωπο, το οποίο έχει αλλάξει όψη. Έχουμε μια ολοκληρωμένη ανάπλαση, έχουμε δημιουργήσει δίκτυο σχεδόν 4 χλμ. με πεζόδρομους και ποδηλατοδρόμους, με ανοιχτούς χώρους άθλησης και αναψυχής και τώρα δημιουργούμε και αθλητικές υποδομές στο παραλιακό μέτωπο, οι οποίες επίσης θα είναι ανοιχτές για τους πολίτες».

Το Seatrac και η γενικότερη μέριμνα για ΑμεΑ

Η παραλία της Γλυφάδας είναι απόλυτα προσβάσιμη. Διαθέτει τα δύο Seatrac, δηλαδή την εγκατάσταση με τα δύο ειδικά τηλεχειριζόμενα αμαξίδια, που βοηθούν την απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑμεΑ στη θάλασσα και λειτουργούν από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Όμως, πέρα από αυτό, στις προτεραιότητες της δημοτικής Αρχής είναι γενικότερα η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης υποδομής για την ανεμπόδιστη πρόσβαση και παραμονή και η οποία περιλαμβάνει θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ μπροστά στην παραλία και διάδρομο μέχρι τα Seatrac, ειδικά αποδυτήρια, τουαλέτες και ντουζιέρες, ομπρέλες, αλλά και καθιστικά για την κοινωνικοποίηση των λουόμενων.

«Θέλουμε η παροχή να είναι ολοκληρωμένη. Έτσι εκτός από τον μηχανισμό, φροντίζουμε και για όλα τα άλλα που θα χρειαστεί ένας λουόμενος με κινητική αναπηρία, αλλά και με τραυματισμούς ή οποιαδήποτε παρόμοια δυσκολία, ώστε να απολαμβάνουν αυτόνομα τη θάλασσα, χωρίς κανένα αποκλεισμό. Γι’ αυτό και τα δύο Seatrac της Γλυφάδας έχουν τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα από πολλές περιοχές της Αττικής», επισημαίνει ο κ. Παπανικολάου και συνεχίζει:

«Είναι μια εμπειρία ολοκληρωμένη, που ξεκινά από το ότι έρχεται και θα παρκάρει κοντά, έχει τις τουαλέτες, τις ντουζιέρες, αλλά και τον χώρο κοινωνικοποίησης, όπου θα κάτσουν στην παραλία και θα κάνουν τη συναναστροφή τους, μαζί και καθίσματα συνοδών. Και υπάρχουν και υπάλληλοι, το υποστηρικτικό προσωπικό για ό,τι χρειαστούν, ώστε να μην νιώσουν στιγμή ανασφάλειας. Δεν είναι τυχαίο το ότι πέρυσι χρησιμοποίησαν περισσότεροι από 11.000 τους δύο μηχανισμούς».

Ειδικά πάνω στο θέμα της ασφάλειας, ο δήμαρχος Γλυφάδας μας λέει: «Ακριβώς επειδή νιώθουν ασφαλείς, έρχονται και πολλά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Σου λένε ‘’κάτι να συμβεί, μια ζαλάδα ας πούμε και ξέρω ότι θα βρεθεί κάποιος του δήμου δίπλα μου’’. Άλλωστε, έχουμε διευρύνει και το ωράριο του ναυαγοσώστη, δεν γίνεται να σταματά για παράδειγμα στις 6 το απόγευμα, όταν ακόμη υπάρχει τόσος κόσμος στην παραλία. Το έχουμε από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και καλύπτουμε εμείς αυτή τη διαφορά. Και μάλιστα έχουμε μεγαλώσει και την περίοδο μέχρι τις 31/10, αφού και τον Οκτώβριο είναι ο καιρός ανοιχτός κι έρχεται τόσος κόσμος για μπάνιο. Βέβαια, αυξάνει το κόστος, αφού η επιχορήγηση είναι μόλις 50.000 ευρώ και η δαπάνη φτάνει τα 200.000 ευρώ τον χρόνο. Όμως, βλέπουμε ότι υπάρχει τόσος κόσμος για μπάνιο και θεωρούμε αδιανόητο να μην υπάρχει κάλυψη. Θέλουμε ο κόσμος να είναι ασφαλής, με την καλύτερη δυνατή προστασία».

Ο οικονομικός αντίκτυπος στην τοπική αγορά

Η συζήτηση φτάνει και στο οικονομικό και η αναφορά γίνεται στα οφέλη της τοπικής οικονομίας. «Έρχεται εδώ κόσμος από παντού και πολλές φορές μου λένε κάποιοι δημότες ότι υποδεχόμαστε μεγάλο αριθμό επισκεπτών, με αποτέλεσμα να μην έχουν οι ίδιοι την άνεση που θα ήθελαν στις παραλίες. Άλλοι αναφέρονται στα περισσότερα απορρίμματα που πρέπει να μαζέψει ο δήμος. Η απάντηση λοιπόν σε όλα αυτά, είναι αυτή ακριβώς, ο τόσο σημαντικός αντίκτυπος στην τοπική αγορά. Γιατί όλοι αυτοί οι επισκέπτες ή έστω η συντριπτική πλειοψηφία τους, θα απλωθούν και μέσα στην πόλη, θα επισκεφτούν τα καταστήματα, τις καφετέριες, τα εστιατόρια. Το εμπορικό κέντρο κάθε χρόνο παρουσιάζει αύξηση στην πελατεία του».

Και καταλήγει: «Αυξάνεται λοιπόν η τουριστική ανάπτυξη με όλα τα οικονομικά οφέλη που την ακολουθούν».

«Οι ακτές μας καθαρές και έτοιμες να δεχθούν τον κόσμο»

Από τον Σαρωνικό στον Ευβοϊκό, όπου εκεί στην ανατολική πλευρά της Αττικής και με μέτωπο στην Εύβοια, ο δήμος Ωρωπού έχει μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές. Με πάνω από 30 χλμ. παραλιακό μέτωπο, οι ετοιμασίες είναι συστηματικές και η «μάχη» της οργάνωσης και της καθαριότητας διαρκής.

«Εμείς ξεκινάμε τους καθαρισμούς από τα μέσα Μαρτίου», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Γιώργος Γιασημάκης. «Με το που ανοίγει λίγο ο καιρός πρέπει να αρχίσουμε τις εργασίες από τα φερτά υλικά, που έχουν έρθει από την Εύβοια και είναι ένας τεράστιος όγκος. Οι καθαρισμοί συνεχίζονται μέχρι τώρα, ώστε όλες οι ακτές μας να είναι καθαρές και έτοιμες να δεχθούν τον κόσμο».

Στο σημείο αυτό, ο δήμαρχος Ωρωπού αναφέρεται στην ιδιαιτερότητα της περιοχής: «Με τους λουόμενους δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα καθαριότητας. Έχουμε κάδους αι καλαθάκια παντού, τα οποία μαζεύουμε δύο φορές την ημέρα, ώστε να μπορεί ο κόσμος να ρίχνει τα απορρίμματα. Και είναι γεγονός πως ο κόσμος κατά 90% μπορώ να πω, είναι εντάξει, μαζεύει τα απορρίμματά του, δεν τα πετάει στην παραλία. Σ’ εμάς το μεγάλο πρόβλημα είναι με τα φερτά υλικά, ειδικά όταν βρέχει, καθώς τα ρέματα της Εύβοιας βγαίνουν στον Ευβοϊκό κι έτσι ό,τι πέφτει μέσα, έρχεται εδώ. Έρχονται πολλά φερτά και πρέπει να γίνονται νέοι καθαρισμοί».

Σχετικά με τις υποδομές, ο κ. Γιασημάκης μάς λέει: «Το 2022 αλλάξαμε τα πάντα, τις ντουζιέρες, τις αλλαξιέρες, όλα και έκτοτε η συντήρηση είναι κάθε χρόνο, όπως και με το Seatrac, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στη θάλασσα για όλους, να μην αποκλείεται κανένας. Υπάρχει Seatrac στις πολυσύχναστες παραλίες μας και επίσης, η συντήρηση είναι συστηματική. Και υπάρχει και πλήρης ναυαγοσωστική κάλυψη, παρ’ όλο που η χρηματοδότηση δεν είναι επαρκής. Βάζουμε από ίδιους πόρους γύρω στις 150.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν με ασφάλεια οι παραλίες μας».

Η ταλαιπωρημένη περιοχή των Αγίων Αποστόλων

Ο δήμος Ωρωπού είχε χτυπηθεί άσχημα από την κακοκαιρία του Ιανουαρίου και από τους πρωτοφανείς όγκους νερού που έπεσαν τότε και που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα ένα μέρος του παραλιακού δρόμου στους Αγίους Αποστόλους να έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το σημείο εκείνο χτυπήθηκε και δεύτερη φορά με την ισχυρή νεροποντή του περασμένου Απριλίου.

Στην ερώτησή μας για το συγκεκριμένο παραλιακό τμήμα, ο δήμαρχος Ωρωπού απάντησε: «Ναι, είχαν προκύψει σοβαρές καταστροφές τότε στο παραλιακό τμήμα των Αγίων Αποστόλων. Και στις υποδομές, αφού βγήκε έξω όλο το δίκτυο ύδρευσης, ενώ είχαν σπάσει κάθετοι δρόμοι, μάντρες, οι οικισμοί από πάνω ήταν σαν βομβαρδισμένοι. Έχει εγκριθεί το κονδύλι για την αποκατάσταση, αλλά δεν έχει αποδοθεί. Γραφειοκρατικοί λόγοι το καθυστερούν. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από την Περιφέρεια κι εμείς είμαστε έτοιμοι με το που έρθει η χρηματοδότηση να ενεργήσουμε. Όμως, αυτό σημαίνει πως μπορεί και μέσα στο καλοκαίρι να μην έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες. Φυσικά, εμείς έχουμε κάνει την προσωρινή αποκατάσταση σε δρόμους και ύδρευση, αλλά περιμένουμε να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες με τη χρηματοδότηση, ώστε να γίνει η ολική αποκατάσταση».

Ανάλυση υδάτων από τον δήμο

Είναι γνωστό πως το ρεύμα του Ευβοϊκού «φροντίζει» ώστε να διατηρούνται καθαρά τα νερά σε όλη τη διαδρομή του κατά μήκος του κόλπου και στις δύο πλευρές, σε Εύβοια και Αττική, ωστόσο η δημοτική Αρχή του Ωρωπού δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα της καθαρότητας των υδάτων. «Κάθε χρόνο κάνουμε εμείς ως δήμος, ανάλυση του νερού της θάλασσας στις παραλίες μας, για να ξέρουμε τι μας γίνεται και ποτέ δεν εμφανίστηκε κάποιο πρόβλημα», λέει ο κ. Γιασημάκης και προσθέτει: «Οι θάλασσές μας είναι καθαρές και το πιστοποιούμε αυτό κάθε χρόνο».

Στο τέλος, ρωτάμε και τον δήμαρχο Ωρωπού για την τοπική οικονομία και απαντά: «Είναι πολύ σημαντικό το οικονομικό για την τοπική κοινωνία. Αναλογιστείτε πως μια περιοχή 22.000 κατοίκων, το καλοκαίρι ξεπερνά τους 120.000. Οπότε για τα μαγαζιά και την τοπική οικονομία είναι σημαντική η ενίσχυση. Ταυτόχρονα όμως, είναι μεγάλη και η επιβάρυνση για τον δήμο, αφού αυξάνονται κατακόρυφα οι απαιτήσεις για καθαριότητα, για ύδρευση, για κλαδέματα. Όλα αυτά αυξάνουν τα κόστη και τις δαπάνες».

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)