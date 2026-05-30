Ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα καταγράφουν οι φετινές διεθνείς κατατάξεις για τις ομορφότερες παραλίες του πλανήτη, καθώς 5 ελληνικές ακτές συγκαταλέγονται στην πρώτη 10άδα της Ευρώπης σύμφωνα με το European Best Destinations, ενώ 3 βρέθηκαν στη νέα λίστα του The World’s 50 Best Beaches.

Την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη καταλαμβάνει για το 2026 η χρυσαφένια παραλία Monte Clérigo, γνωστή και ως «παραλία του ηλιοβασιλέματος», στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Το ειδυλλιακό τοπίο, κοντά στην πόλη Αλτζεζούρ, προσελκύει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες χάρη στη φυσική του ομορφιά και την αίσθηση ηρεμίας που προσφέρει, μακριά από την πολυκοσμία των δημοφιλών τουριστικών θερέτρων της περιοχής.

Στη δεύτερη θέση της λίστας συναντάμε το μαγευτικό Βουτούμι των Αντίπαξων, με τα διάφανα γαλαζοπράσινα νερά και τα λευκά βότσαλα, ενώ ακολουθεί στην τρίτη θέση η παραλία Φτέρη της Κεφαλονιάς. Την τετράδα συμπληρώνει το εντυπωσιακό Ελαφονήσι της Κρήτης με τη χαρακτηριστική ροζ άμμο, ενώ στην όγδοη θέση βρίσκεται η απομονωμένη Ροβινιά της Κέρκυρας. Τη δεκάδα κλείνει η γραφική αλλά και κοσμοπολίτικη Παλαιοκαστρίτσα, επίσης στην Κέρκυρα, με τα μικρά κολπάκια και τις καταγάλανες ακτές της.

Η Φτέρη: Ένας επίγειος παράδεισος στο Ιόνιο

Ξεχωριστή διάκριση απέσπασε η παραλία Φτέρη, η οποία αναδείχθηκε δεύτερη καλύτερη παραλία στον κόσμο σύμφωνα με το The World’s 50 Best Beaches. Κρυμμένη σε έναν απομονωμένο κόλπο της Κεφαλονιάς και περιτριγυρισμένη από επιβλητικούς λευκούς βράχους, η Φτέρη παραμένει ένας από τους πιο αυθεντικούς και ανέγγιχτους προορισμούς του Ιονίου.

Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται είτε με σκάφος είτε μέσω ενός απαιτητικού μονοπατιού, στοιχείο που έχει συμβάλει στη διατήρηση του φυσικού της χαρακτήρα. Τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά, τα λευκά βότσαλα και η απόλυτη αίσθηση γαλήνης συνθέτουν ένα σκηνικό μοναδικής ομορφιάς για όσους αναζητούν επαφή με τη φύση και στιγμές χαλάρωσης μακριά από την πολυκοσμία.

Οι ελληνικές παρουσίες στη λίστα των 50 καλύτερων παραλιών του κόσμου

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για το 2026 βρέθηκε η παραλία Ενταλούλα στο Παλαουάν των Φιλιππίνων. Περιβαλλόμενη από πανύψηλους ασβεστολιθικούς σχηματισμούς, με λευκή άμμο και πεντακάθαρα νερά, η παραλία είναι προσβάσιμη αποκλειστικά με σκάφος και ξεχωρίζει για την απόλυτη αίσθηση απομόνωσης που προσφέρει.

Η Ελλάδα εκπροσωπείται στη λίστα με τρεις παραλίες. Εκτός από τη Φτέρη που κατέκτησε τη δεύτερη θέση, στην 34η θέση συναντάμε το εμβληματικό Πόρτο Κατσίκι της Λευκάδας, γνωστό για τους απόκρημνους βράχους και τα τιρκουάζ νερά του. Στην 46η θέση κατατάχθηκε το Πόρτο Τιμόνι της Κέρκυρας, ένα μοναδικό φυσικό τοπίο όπου δύο παραλίες ενώνονται σχηματίζοντας ένα εντυπωσιακό μισοφέγγαρο.

Η πρόσβαση στο Πόρτο Τιμόνι γίνεται πεζή από το χωριό Αφιώνας, ενώ ο πλούσιος υποθαλάσσιος κόσμος και τα διάφανα νερά του το καθιστούν ιδανικό προορισμό για κολύμβηση και εξερεύνηση με μάσκα και αναπνευστήρα.

Οι φετινές διακρίσεις επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τη διεθνή απήχηση των ελληνικών παραλιών, οι οποίες συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τους ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, εντυπωσιακά φυσικά τοπία και μοναδικές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.