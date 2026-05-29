Διαστάσεις μάστιγας έχει λάβει το φαινόμενο των ρευματοκλοπών στην Ελλάδα, σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τους κινδύνους, αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις για το ηλεκτρικό σύστημα και τους καταναλωτές, να αυξάνονται.

Ολόκληρες επιχειρήσεις στήνονται από κολώνες της ΔΕΗ συνήθως κοντά σε καταυλισμούς Ρομά και όχι μόνο, σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Μεσσηνία «πάνω από τα κεφάλια του κόσμου που πάει καθημερινά στα κτήματά του», στις Σέρρες όπου ένας 10χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, μέχρι την Κρήτη την Ηλεία, τη Μακεδονία και περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Live News», στο Mega. Τραβούν καλώδια από κολώνες της ΔΕΗ για αρκετά μέτρα ή επεμβαίνουν στο μετρητή στο σημείο που συνδέονται τα καλώδια της γειώσεως. Τα καλώδια συνήθως θάβονται, σε κάποιες περιπτώσεις περνούν ακόμη και «γυμνά», με τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας να καραδοκεί.

Για παράδειγμα στη Μεσσηνία το καλώδιο φεύγει από την κολώνα του ΔΕΔΗΕ, περνά μέσα από τα κτήματα εναέρια, συνήθως με πρόχειρες ενώσεις και καταλήγει στο μέρος που θέλουν. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως έξω από την Καλαμάτα τα καλώδια φτάνουν έως και τα 300 μέτρα.



Οι περιοχές με τα περισσότερα περιστατικά



Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται περιοχές της Αττικής, της Δυτικής Ελλάδας αλλά και της Κρήτης, όπου καταγράφεται μεγάλος αριθμός παραβάσεων.

Μεταξύ των περιοχών που αναφέρθηκαν είναι:

Ασπρόπυργος

Φυλή

Ζεφύρι

Μέγαρα

Νέα Πέραμος

περιοχές της Δυτικής Αττικής

συνοικίες μεγάλων αστικών κέντρων όπου εντοπίζονται συχνά παράνομες παροχές



Σε πρόσφατες επιχειρήσεις των αρχών αποξηλώθηκαν χιλιάδες μέτρα παράνομων καλωδίων, ενώ πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις για παρεμβάσεις σε δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Όμως ρευματοκλοπές δεν παρατηρούνται μόνο κοντά σε καταυλισμούς ρομά, αλλά και σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Για παράδειγμα, μετά από σχετικούς ελέγχους το 2025, στην Ικαρία το ποσοστό διαπιστωμένων ρευματοκλοπών είναι 41,7%, στη Μύκονο 37,8%, ενώ στη Ρόδο 22,3%.

Τεχνικός ΔΕΔΔΗΕ: 8700 δικαστήρια μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026 για ρευματοκλοπές από ρομά

Ο τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ Νίκος Σταθόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή, έχει παρέμβει άπειρες φορές για περιπτώσεις ρευματοκλοπών αφαιρώντας τα άγκιστρα. Η απάντηση από την πλευρά των παραβατών ήταν τα…αντίποινα, ξηλώνοντας την κολώνα της ΔΕΗ. Ο κ. Σταθόπουλος ασχολείται από το 2014 με τις ρευματοκλοπές και από τότε μέχρι και το 2026 έχει κάνει 8700 μηνύσεις.

Οι ρευματοκλοπή σε αριθμούς -Το κόστος για τους καταναλωτές

Το ποσό της ενέργειας που χάνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2012 ήταν 1,1%, ενώ το 2026 έφτασε στο 6%.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η ετήσια οικονομική ζημιά φτάνει τα 400 με 450 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που επιβαρύνει συνολικά το ηλεκτρικό σύστημα. Οι εκτιμώμενες παράνομες ή «πειραγμένες» συνδέσεις στη χώρα φτάνουν τις 400.000. Οι 54.000 έλεγχοι που διενεργήθηκαν την τελευταία χρονιά «έδειξαν» 9000 παραβάσεις και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν έφτασαν τα 58.500.000 ευρώ. Όπως επισημάνθηκε, μέρος αυτής της ζημιάς μετακυλίεται τελικά στους συνεπείς πολίτες μέσω των χρεώσεων δικτύου και των αυξημένων λειτουργικών εξόδων. Η σχετική έξτρα χρέωση σε ετήσια βάση είναι 60 ευρώ.

Παρά τους ελέγχους και τις προσπάθειες για περιορισμό του φαινομένου, η κατάσταση μάλλον επιδεινώνεται. Στόχος του ΔΕΔΔΗΕ είναι η μείωση των ρευματοκλοπών κατά 50% την επόμενη τετραετία, αλλά προς το παρόν τα περιστατικά ολοένα αυξάνονται.

Την ίδια ώρα, ο ΔΕΔΔΗΕ φαίνεται να επανεξετάζει περίπου 15.000 υποθέσεις καταγγελιών και ενστάσεων για ρευματοκλοπές, μετά από διαμαρτυρίες πολιτών για πιθανές αστοχίες στους ελέγχους και στους καταλογισμούς προστίμων.