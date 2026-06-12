Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google



Η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης για το 2026, καταλαμβάνοντας την 53η θέση ανάμεσα σε 163 χώρες. Με σκορ 1.828 και άνοδο δύο θέσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, η χώρα μας εμφανίζεται σε μια μεσαία αλλά βελτιωμένη θέση σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ασταθής.

Η είδηση δεν είναι μόνο ότι η Ισλανδία παραμένει, για ακόμη μία χρονιά, η ασφαλέστερη χώρα του κόσμου. Είναι και ότι η Ελλάδα, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξανόμενων συγκρούσεων, κοινωνικών εντάσεων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, εμφανίζεται να κερδίζει έδαφος στον Global Peace Index 2026.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον δείκτη που καταρτίζει το Institute for Economics & Peace, η Ελλάδα βρίσκεται στην 53η θέση παγκοσμίως, με σκορ 1.828, ανεβαίνοντας δύο θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη κατάταξη.

Ο Global Peace Index αξιολογεί 163 χώρες και περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη 23 διαφορετικούς δείκτες. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται οι στρατιωτικές δαπάνες, η εμπλοκή σε εσωτερικές ή διεθνείς συγκρούσεις, η εγκληματικότητα, οι ανθρωποκτονίες, οι βίαιες διαδηλώσεις, η πολιτική σταθερότητα και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Η θέση της Ελλάδας αποκτά μεγαλύτερη σημασία εάν διαβαστεί μέσα στο συνολικό πλαίσιο: η παγκόσμια ειρήνη, σύμφωνα με την έκθεση, συνεχίζει να υποχωρεί. Ο αριθμός των χωρών που καταγράφουν επιδείνωση παραμένει υψηλός, ενώ η στρατιωτικοποίηση και οι διεθνείς εντάσεις επηρεάζουν ολοένα περισσότερες περιοχές του πλανήτη.

Με απλά λόγια, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά κινείται ανοδικά σε μια περίοδο που πολλές χώρες χάνουν έδαφος.

Η Ισλανδία στην κορυφή για 19η συνεχόμενη χρονιά

Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται και πάλι η Ισλανδία, η οποία διατηρεί τον τίτλο της πιο ασφαλούς και ειρηνικής χώρας του κόσμου από το 2008.

Advertisement

Η χώρα καταγράφει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας, περιορισμένη στρατιωτικοποίηση, υψηλή κοινωνική εμπιστοσύνη και ισχυρούς θεσμούς. Το 2026 εμφανίζεται μάλιστα να βελτιώνει περαιτέρω την επίδοσή της, κυρίως λόγω της μείωσης των βίαιων διαδηλώσεων.

Η περίπτωση της Ισλανδίας παραμένει χαρακτηριστική: μια μικρή κοινωνία, με υψηλό επίπεδο συνοχής, ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες, χαμηλή βία και σχεδόν μηδενική εμπλοκή σε διεθνείς συγκρούσεις.

Οι πέντε πιο ασφαλείς χώρες

Advertisement

Πίσω από την Ισλανδία, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία, η οποία ανεβαίνει μία θέση και αναδεικνύεται ως η ασφαλέστερη χώρα της περιοχής Ασίας – Ειρηνικού.

Η γεωγραφική της απομόνωση, η χαμηλή εγκληματικότητα, η κοινωνική εμπιστοσύνη και οι αυστηροί κανόνες για την οπλοκατοχή θεωρούνται βασικοί παράγοντες της υψηλής της κατάταξης.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελβετία, η οποία ανεβαίνει από την πέμπτη θέση. Η χώρα συνδυάζει χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας, πολιτική σταθερότητα, θεσμική συνέχεια και μακρά παράδοση ουδετερότητας.

Advertisement

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Σλοβενία και η Ιρλανδία. Η Σλοβενία ξεχωρίζει για τα χαμηλά επίπεδα στρατιωτικοποίησης και την ποιότητα ζωής, ενώ η Ιρλανδία διατηρεί υψηλή θέση χάρη στη χαμηλή βία και στη μικρή συμμετοχή της σε διεθνείς συγκρούσεις.

Τι δείχνει η θέση της Ελλάδας

Η 53η θέση της Ελλάδας δεν την τοποθετεί ανάμεσα στις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου, αλλά δείχνει μια θετική μετακίνηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Advertisement

Το σκορ 1.828 αποτυπώνει μια χώρα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, αλλά εμφανίζει καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με άλλες περιοχές που επηρεάζονται από πολεμικές συγκρούσεις, πολιτική αστάθεια ή υψηλότερα επίπεδα βίας.

Advertisement

Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από χώρες όπως το Κόσοβο, ενώ παραμένει αρκετά μακριά από την πρώτη δεκάδα. Ωστόσο, το στοιχείο της ανόδου έχει τη δική του σημασία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής τάση είναι αρνητική.

Ένας κόσμος λιγότερο ασφαλής

Η έκθεση του Global Peace Index δεν περιορίζεται σε μια απλή κατάταξη. Καταγράφει μια ευρύτερη εικόνα επιδείνωσης της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Advertisement

Οι ενεργές συγκρούσεις, η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, οι εσωτερικές εντάσεις και η επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ κρατών δημιουργούν ένα περιβάλλον μεγαλύτερης αβεβαιότητας.

Σε αυτό το σκηνικό, οι χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά: ισχυρούς θεσμούς, χαμηλή εγκληματικότητα, περιορισμένη στρατιωτικοποίηση, σταθερές κοινωνίες και υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κράτους.

Η ασφάλεια, όπως δείχνει ο δείκτης, δεν είναι μόνο θέμα αστυνομίας ή στρατού. Είναι και θέμα κοινωνικής συνοχής, καθημερινής εμπιστοσύνης, πολιτικής σταθερότητας και ποιότητας ζωής.

Και μέσα σε αυτή τη μεγάλη εικόνα, η Ελλάδα καταγράφει μια μικρή αλλά καθαρή άνοδο.