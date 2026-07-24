Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων απέστειλε πρόστιμα συνολικού ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 32.205 ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν ανασφάλιστα κατά τους πρόσφατους διασταυρωτικούς ελέγχους.

Οι παραβάτες ενημερώνονται για τις κυρώσεις μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ταχυδρομείου, έχοντας δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός δέκα εργάσιμων ημερών μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής.

Τα διοικητικά πρόστιμα κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ ανάλογα με το όχημα, ενώ σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα προβλέπονται πολύ αυστηρότερες ποινικές και χρηματικές κυρώσεις.

Η εξέταση των ενστάσεων διενεργείται από την ΑΑΔΕ με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία υποστηρίζουν το έργο των ελεγκτών κατά τη λήψη των αποφάσεων.

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Νέο κύμα προστίμων απέστειλε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε ιδιοκτήτες οχημάτων που διαπιστώθηκε, μέσω διασταυρωτικών ελέγχων, ότι κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

Οι νέες πράξεις επιβολής αφορούν 32.205 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων οι 30.248 αφορούν φυσικά πρόσωπα και οι 1.553 νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ύψος των προστίμων ανέρχεται σε 12.545.250 ευρώ, ενώ οι διασταυρωτικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με ημερομηνία αναφοράς την 10η Μαρτίου 2026.

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Πρόκειται για τη συνέχεια μιας ευρείας εκστρατείας ελέγχων, καθώς μέχρι σήμερα έχουν ήδη κοινοποιηθεί 297.561 πράξεις επιβολής προστίμων και οφειλών για παραβάσεις που σχετίζονται τόσο με την ασφάλιση οχημάτων όσο και με την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2025.

Τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα ανέρχονται σε 250 ευρώ για τα δίκυκλα, 500 ευρώ για τα επιβατικά αυτοκίνητα και 1.000 ευρώ για φορτηγά και λεωφορεία δημόσιας χρήσης. Παράλληλα, προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας, των πινακίδων και της άδειας οδήγησης.

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι κυρώσεις σε περίπτωση εμπλοκής ανασφάλιστου οχήματος σε τροχαίο ατύχημα. Η νομοθεσία προβλέπει αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια, ποινή φυλάκισης από δύο μήνες έως ένα έτος, χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ, καθώς και πρόσθετο πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

Η ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων πραγματοποιείται μέσω SMS, email ή ταχυδρομικής επιστολής, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας. Όσοι έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω SMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη ΓΓΠΣΨΔ, ενώ οι υπόλοιποι ενημερώνονται μέσω email από την ΑΑΔΕ. Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία, η κοινοποίηση αποστέλλεται συστημένη ταχυδρομικά.

Οι πράξεις επιβολής προστίμων, καθώς και η αναλυτική εικόνα για κάθε όχημα, είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι» μέσω του oximata.gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, καθώς και μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Περιουσία και φορολογία» και την κατηγορία «Οχήματα».

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση ηλεκτρονικά, μέσω της ίδιας εφαρμογής, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προθεσμία είναι δέκα εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης, χωρίς να υπολογίζεται το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.

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Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με την υποστήριξη προηγμένων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα αναλύει τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε ένσταση και συντάσσει τεκμηριωμένη εισήγηση με αιτιολόγηση και δείκτη εμπιστοσύνης, διευκολύνοντας το έργο των ελεγκτών. Ωστόσο, η εισήγηση έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, καθώς η τελική απόφαση λαμβάνεται αποκλειστικά από το αρμόδιο όργανο.

Οι πολίτες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της ένστασής τους μέσω της εφαρμογής, ενώ όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΕπ λαμβάνουν επιπλέον ειδοποίηση μέσω SMS ή email. Σε περίπτωση απόρριψης, γνωστοποιείται η σχετική αιτιολογία και η απόφαση του αρμόδιου φορέα.

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και η διαδικασία κοινοποίησης των προστίμων υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και την ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

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