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Έκτακτο σχέδιο ασφαλείας ενεργοποιούν οι αρχές στο Μεξικό ενόψει της έναρξης του Μουντιάλ 2026, καθώς αναμένεται μαζική προσέλευση επισκεπτών και φιλάθλων από όλο τον κόσμο.

Η χώρα προετοιμάζεται να φιλοξενήσει την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Η πρωτεύουσα του Μεξικού θα αποτελέσει για τρίτη φορά στην ιστορία της τόπο διεξαγωγής αγώνων Μουντιάλ, μετά τις διοργανώσεις του 1970 και του 1986, με την εναρκτήρια αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου.

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Ενόψει της άφιξης δεκάδων χιλιάδων φιλάθλων από κάθε γωνιά του πλανήτη, οι τοπικές αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο πλάνο ασφαλείας. Η προσοχή δεν στρέφεται μόνο στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, αλλά και στη διαχείριση των εκδηλώσεων και της αυξημένης κινητικότητας γύρω από το γήπεδο και το κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, την ημέρα της πρεμιέρας αναμένεται να πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις από διάφορες κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και συλλογικότητες πολιτών. Για τον λόγο αυτό, με βάση τα τελευταία δεδομένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο εφαρμογής τηλεργασίας και προσωρινού κλεισίματος σχολικών μονάδων.

Η κατάσταση έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ώστε να διασφαλιστεί ότι τόσο η τελετή έναρξης όσο και ο πρώτος αγώνας της διοργάνωσης θα διεξαχθούν χωρίς προβλήματα. Παράλληλα, οι διοργανωτές έχουν απευθύνει σύσταση προς τους φιλάθλους να βρίσκονται στο γήπεδο αρκετές ώρες πριν από τη σέντρα, με στόχο να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις εισόδους.

Την ίδια στιγμή, ισχυρή θα είναι η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων τόσο στις αθλητικές εγκαταστάσεις όσο και στους βασικούς οδικούς άξονες της πόλης, ενώ έχουν εκπονηθεί ειδικά επιχειρησιακά σχέδια και για την αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων από τα καιρικά φαινόμενα που έχουν επηρεάσει την περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Το Μεξικό ετοιμάζεται να υποδεχθεί το ενδιαφέρον ολόκληρου του ποδοσφαιρικού πλανήτη, με στόχο οι διοργανωτές να προσφέρουν μια εντυπωσιακή αλλά και ασφαλή εκκίνηση στο μεγαλύτερο Μουντιάλ που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από The Guardian