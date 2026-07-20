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Η Ισπανία κατέκτησε το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, επικρατώντας της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η ένταση μεταφέρθηκε στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ποδοσφαιριστές της Αργεντινής, εμφανώς εκνευρισμένοι από την εξέλιξη του αγώνα, ενεπλάκησαν σε επεισόδια με παίκτες της εθνικής Ισπανίας.

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🚨⚽️ FULL VIDEO OF THE ARGENTINIAN PLAYERS FIGHTING



Absolutely disgraceful way to behave

Makes me even happier that Spain won!!#WorldCup #ESPARG pic.twitter.com/Ilrmw6feZA — Gracie💙 (@Gracie_Blue89) July 20, 2026

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Ναουέλ Μολίνα γρονθοκόπησε τον Ρόδρι, ενώ στη συνέχεια ο Λεάντρο Παρέδες άρπαξε από τον λαιμό τον Γκαρθία και έριξε στο έδαφος τον Γκάβι. Όπως μεταδίδει το BBC Sports, η FIFA πρόκειται να ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τα περιστατικά που σημειώθηκαν μετά το τέλος του τελικού.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η παγκόσμια ομοσπονδία θα εξετάσει τόσο τις εκθέσεις των διαιτητών όσο και το βιντεοληπτικό υλικό της αναμέτρησης, προτού αποφασίσει αν θα επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις. Παράλληλα, η FIFA θα αξιολογήσει και τη στάση της αποστολής της Αργεντινής κατά τη διάρκεια της απονομής του τροπαίου. Συγκεκριμένα, αρκετοί Αργεντινοί ποδοσφαιριστές γύρισαν την πλάτη τους τη στιγμή που οι παίκτες της Ισπανίας σήκωναν το Παγκόσμιο Κύπελλο, μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για ενδεχόμενες ποινές. Η FIFA αναμένεται να ολοκληρώσει πρώτα την πειθαρχική έρευνα και στη συνέχεια να εκδώσει την τελική της απόφαση, η οποία εκτιμάται ότι θα δημοσιοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Με πληροφορίες από BBC