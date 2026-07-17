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Η εν λόγω ενέργεια φέρεται να παραβιάζει τους κανόνες πολιτικής ουδετερότητας που επιβάλλει ο ποδοσφαιρικός θεσμός στους αγωνιστικούς χώρους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε τη διεξαγωγή διεξοδικής έρευνας για το περιστατικό, ενώ ο πρόεδρος της Αργεντινής εξέφρασε την κατανόησή του για τους παίκτες.

Η ανεξάρτητη Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA αξιολογεί τα στοιχεία και τις περιστάσεις προκειμένου να αποφασίσει για τις επόμενες κινήσεις της.

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Η FIFA ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό κατά το οποίο Αργεντινοί ποδοσφαιριστές άνοιξαν ένα πανό στο γήπεδο που έγραφε «Τα Νησιά Φώκλαντ είναι Αργεντινή» (Las Malvinas son argentinas) μετά τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, όπου η Αργεντινή επικράτησε επί της Αγγλίας.

Έρευνα της FIFA για το πανό που σήκωσαν παίκτες της Αργεντινής

Η ενέργεια αυτή μία πλήρης παραβίασης των κανόνων του ποδοσφαιρικού θεσμού που απαιτεί πολιτική ουδετερότητα σε τέτοια ευαίσθητα εθνικά θέματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο απαιτεί διεξοδική έρευνα, ενώ ο πρόεδρος της Αργεντινής δήλωσε ότι κατανοεί τις ενέργειες των παικτών του.

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Reuters Reuters Reuters

Τα Νησιά Φώκλαντ, ένα βρετανικό αρχιπέλαγος που βρίσκεται 600 χλμ. από τις ακτές της Αργεντινής, παραμένουν ένα ευαίσθητο ζήτημα στις σχέσεις μεταξύ Λονδίνου και Μπουένος Άιρες, που συνεχίζουν να αμφισβητούν την κυριαρχία τους.

Το 1982, ξέσπασε πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών μετά την εισβολή της Αργεντινής στο αρχιπέλαγος. Οι βρετανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν τα Φώκλαντ μετά από 74 ημέρες μαχών που είχαν ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 649 Αργεντινών και 255 Βρετανών.

«Σύμφωνα με την τυπική διαδικασία, η ανεξάρτητη Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA εξετάζει επί του παρόντος τα πρακτικά των αγώνων και αξιολογεί τις σχετικές περιστάσεις πριν αποφασίσει για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα αργεντίνικα μέσα ενημέρωσης, το πανό ήταν μια αυτοσχέδια δημιουργία, που κατασκευάσθηκε την ημέρα του αγώνα από μια ομάδα Αργεντινών οπαδών στην Ατλάντα χρησιμοποιώντας ένα σεντόνι από το ξενοδοχείο τους.

🚨🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | LAS MALVINAS SON ARGENTINAS: Los jugadores de la Selección rompieron la prohibición de la FIFA y llevaron una bandera reivindicando la soberanía de las Islas Malvinas argentinas, tras eliminar a Inglaterra y avanzar a la final. pic.twitter.com/lId4petolg — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 15, 2026

Υπενθυμίζουμε ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, τέσσερα χρόνια μετά τον πόλεμο, η Αργεντινή απέκλεισε την Αγγλία στα προημιτελικά χάρη σε δύο ιστορικά γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα (2-1), συμπεριλαμβανομένου του διαβόητου γκολ με το «Χέρι του Θεού», το οποίο ο αείμνηστος «Ντιεγκίτο» περιέγραψε ως «συμβολική εκδίκηση εναντίον των Άγγλων».

Ο ανεπίσημος ύμνος των Αργεντινών οπαδών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, «La Cuarta Estrella» (σ.σ. Το Τέταρτο Αστέρι), περιέχει επίσης μια αναφορά στο αμφισβητούμενο αρχιπέλαγος: «Για τα Φώκλαντ, για τον Ντιέγκο, για το τελευταίο παιχνίδι του Λέο (Μέσι), Αργεντινή, θέλω να σε δω δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια».