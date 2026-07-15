Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 θα μοιάζει με τον τελικό του Super Bowl στις ΗΠΑ, μιας και η FIFA ετοιμάζει ένα φαντασμαγορικό σόου στο ημίχρονο, το οποίο θα έχει διάρκεια 30 λεπτά.

Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης κινείται στους ρυθμούς του Μουντιάλ, το οποίο φτάνει στο τέλος του την Κυριακή 19 Ιουλίου, με τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού στη Νέα Υόρκη ανάμεσα στην Ισπανία και τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία – Αργεντινή.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια ώρα, η FIFA ασχολείται όχι μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι αλλά το οργανωτικό.

Στόχος της παγκόσμιας ομοσπονδίας είναι να δώσει στον τελικό του Μουντιάλ το χαρακτήρα του Super Bowl.

Όπως αναφέρουν οι «Times», η FIFA ετοιμάζει ένα half-time σόου στον τελικό του Μουντιάλ που δεν θα έχει προηγούμενο σε ποδοσφαιρικό αγώνα.