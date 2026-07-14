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Το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώνεται με την τελετή λήξης με πρωταγωνιστές σε αυτή Τομ Κρουζ, Λάουρα Παουζίνι, Νικόλ Σέρζινγκερ, Ρόμπι Γουίλιαμς και IShowSpeed

Καθώς το Μουντιάλ 2026 φτάνει στο τέλος του, η τελετή λήξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί πριν από τον τελικό στο Στάδιο της Νέας Υόρκης στο Νιου Τζέρσεϊ την Κυριακή 19 Ιουλίου, θα αποτελέσει τη γιορτή για το αξίδι των 48 ομάδων στις τρεις χώρες και 16 πόλεις.

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Οι διοργανωτές ετοιμάζουν μια παράσταση γεμάτη αστέρια θα περιλαμβάνει εμφανίσεις από την Ιταλίδα τραγουδίστρια Λάουρα Παουζίνι, και την διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια Νικόλ Σέρζινγκερ.

Επίσης τον εμβληματικό Άγγλο τραγουδιστή και τραγουδοποιό Ρόμπι Γουίλιαμς, τον IShowSpeed, έναν από τους πιο δημοφιλείς Αμερικανούς influencers, online streamers, μουσικούς και content creators στον κόσμο και σε ρόλο έκπληξη τον Τομ Κρουζ.

Η βραβευμένη με Emmy, Grammy, Oscar και Tony, Τζένιφερ Χάντσον θα ερμηνεύσει μια ιδιαίτερο τρόπο τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, η τελετή λήξης και ο ρόλος των φιλάθλων

Η τελετή λήξης, διοργανώνεται από το Balich Wonder Studio και όπως αναφέρει η FIFA με αυτή «θα γιορταστεί το πάθος, το συναίσθημα και το παγκόσμιο πνεύμα που έχουν καθορίσει το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA: μια διοργάνωση που αλλάζει τα δεδομένα με 48 ομάδες, η οποία έχει σπάσει τα ρεκόρ και έχει εμπνεύσει μια νέα γενιά κοριτσιών και αγοριών σε όλο τον κόσμο να ονειρεύονται».

Περισσότεροι καλλιτέχνες και ειδικοί καλεσμένοι θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι οπαδοί στο στάδιο θα έχουν ενεργό ρόλο στην παράσταση και θα πρέπει να προγραμματίσουν να φτάσουν νωρίς, καθώς η τελετή λήξης ξεκινά στις 13:30 τοπική ώρα (20:30 ώρα Ελλάδας), 90 λεπτά πριν από την έναρξη. Οι πύλες ανοίγουν τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.