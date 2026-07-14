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Οι διεθνείς παίκτες επισκέφθηκαν το Βασιλικό Παλάτι όπου συναντήθηκαν με τον βασιλιά Χάραλντ και τον πρίγκιπα Χάακον πριν καταλήξουν στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Στάλε Σόλμπακεν και ο αρχηγός Μάρτιν Όντεγκααρντ εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τη μαζική προσέλευση του κόσμου κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Οι ποδοσφαιριστές Έρλινγκ Χάαλαντ και Σάντερ Μπέργκε απουσίαζαν από την παρέλαση λόγω προγραμματισμένων πτήσεων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, έχοντας προηγουμένως συναντήσει τον βασιλιά.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ προκάλεσε αίσθηση κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο μεταφέροντας ένα ταριχευμένο ρακούν που συνόδευε την αποστολή ως άτυπη μασκότ της ομάδας.

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Κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο έχει τη δική του ευχάριστη έκπληξη και στο φετινό Μουντιάλ αυτός ο τίτλος ανήκει δικαιωματικά στη Νορβηγία. Η σκανδιναβική ομάδα πραγματοποίησε ιστορική πορεία, φτάνοντας για πρώτη φορά στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου αποκλείστηκε στην παράταση από την Αγγλία, ύστερα από μια συγκλονιστική αναμέτρηση. Με την επιστροφή της αποστολής στο Όσλο, οι διεθνείς γνώρισαν αποθέωση, καθώς περισσότεροι από 150.000 φίλαθλοι κατέκλυσαν την πρωτεύουσα, με το NRK να κάνει λόγο για συνολικά 157.000 ανθρώπους που συμμετείχαν στους εορτασμούς.

Η υποδοχή ήταν εντυπωσιακή, καθώς για περισσότερες από δύο ώρες, οι παίκτες επέβαιναν σε ανοιχτό πούλμαν που διέσχισε τους δρόμους του Όσλο μέχρι να καταλήξει στην κεντρική πλατεία Rådhusplassen, όπου συνεχίστηκαν οι πανηγυρισμοί.

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The national team is parading through Oslo in an open-top bus from the Royal Palace to City Hall, as people line the streets to celebrate Norway’s historic World Cup achievement. pic.twitter.com/aAXJn7Z6vk — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026

Πριν εμφανιστούν μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος, η αποστολή επισκέφθηκε το Βασιλικό Παλάτι, όπου έγινε δεκτή από τον βασιλιά Χάραλντ. «Καλώς ήρθατε σπίτι», είπε ο Νορβηγός μονάρχης, χαιρετώντας προσωπικά όλους τους ποδοσφαιριστές. Απευθυνόμενος στον ομοσπονδιακό τεχνικό Στάλε Σόλμπακεν, αναφέρθηκε και στο αμφιλεγόμενο ακυρωθέν γκολ του Τόρμπιορν Χέγκεμ απέναντι στην Αγγλία, σχολιάζοντας: «Παραλίγο να γίνει 2-1».

Ο αρχηγός της ομάδας, Μάρτιν Όντεγκααρντ, δήλωσε πως η υποστήριξη που έλαβε η εθνική τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Νορβηγία ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Από την πλευρά του, ο Σόλμπακεν αποκάλυψε ότι ο βασιλιάς τους είχε προετοιμάσει για το μέγεθος της υποδοχής, ωστόσο ακόμη κι εκείνοι εξεπλάγησαν από την τεράστια προσέλευση του κόσμου. Παράλληλα, ανέφερε πως κατά τη συνάντηση είχαν και εποικοδομητικές συζητήσεις γύρω από το ποδόσφαιρο.

Crown Prince Haakon of Norway beats the drum as the Norwegian people and the national team row together. pic.twitter.com/OFxL4x8Nhv — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026

Ο προπονητής χαρακτήρισε μοναδική την εικόνα της «θάλασσας» φιλάθλων μπροστά από την πλατεία Slottsplassen, λέγοντας πως καμία φωτογραφία δεν μπορούσε να αποτυπώσει το πραγματικό μέγεθος της στιγμής. Ο πρίγκιπας Χάακον εξέφρασε επίσης τη χαρά του για τη μαζική συμμετοχή του κόσμου, ενώ είχε και τον ρόλο του τυμπανιστή κατά τη διάρκεια της παρέλασης της ομάδας μαζί με τη βασιλική οικογένεια.

Από τους πανηγυρισμούς απουσίαζαν ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Σάντερ Μπέργκε, καθώς έπρεπε να αναχωρήσουν με ιδιωτικό αεροσκάφος για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με το Flightradar, η πτήση του Χάαλαντ είχε προορισμό την Κατάνια της Σικελίας. Ο Όντεγκααρντ εξήγησε στο NRK ότι οι πολύωρες καθυστερήσεις της επιστροφής ανάγκασαν ορισμένους παίκτες να αναχωρήσουν νωρίτερα, ζητώντας ωστόσο να μεταφέρει τις ευχαριστίες και τους χαιρετισμούς τους προς τον κόσμο.

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Την ίδια εξήγηση έδωσε και ο Σόλμπακεν, διευκρινίζοντας ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν προηγουμένως συναντήσει τον βασιλιά, αλλά η καθυστέρηση τεσσάρων έως πέντε ωρών τους υποχρέωσε να φύγουν εγκαίρως για να προλάβουν την πτήση τους. Βίντεο του VG κατέγραψε μάλιστα τον Χάαλαντ να αποχωρεί από την πίσω έξοδο του Παλατιού και να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο που τον περίμενε.

Ο τερματοφύλακας Όρτζαν Χάσκιολντ Νιλάντ υπογράμμισε ότι οι δύο απόντες συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία της ομάδας και πως όλοι θα ήθελαν να βρίσκονται στους εορτασμούς, όμως προτεραιότητα ήταν να απολαύσουν τη μοναδική αυτή στιγμή.

After a summer to remember, Erling Haaland chose to bring a taxidermy raccoon back to Norway 🤣



(via YT/Reuters) pic.twitter.com/Hpj0RpZJ4x Advertisement July 13, 2026

Ξεχωριστό ενδιαφέρον προκάλεσε και η άφιξη του Χάαλαντ στο αεροδρόμιο Γκάρντερμοεν, καθώς κρατούσε στα χέρια του ένα ταριχευμένο ρακούν με ένα μπουκάλι τζιν. Η ιδιαίτερη αυτή μασκότ είχε εμφανιστεί επανειλημμένα στις αναρτήσεις του στο Snapchat κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, ενώ ο ίδιος έγραψε στο Instagram: «Με ακολούθησε μέχρι το σπίτι». Ο Πάτρικ Μπεργκ, ερωτηθείς από το NRK, δήλωσε ότι δεν γνώριζε σε ποιον ανήκε το ρακούν, επισημαίνοντας όμως πως συνόδευε την αποστολή σε κάθε ξενοδοχείο και κάθε πόλη, λειτουργώντας ως ένα μικρό γούρι για ολόκληρη την ομάδα.

Με πληροφορίες από Reuters

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