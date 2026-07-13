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Ο προπονητής της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, έχρισε την Ισπανία το απόλυτο φαβορί της μεταξύ τους αναμέτρησης στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Οι περισσότεροι θεωρούν ότι η Γαλλία έχει την πιο πλήρη ομάδα και είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026, ωστόσο ο Ντιντιέ Ντεσάν δίνει τον πρώτο λόγο στην Ισπανία στον ημιτελικό με τους “τρικολόρ”.

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Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στη δυναμική της «ρόχα», υπενθυμίζοντας πως πρόκειται για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία έχει αποδείξει την αξία της τα τελευταία χρόνια.

«Γνωρίζουμε καλά την Ισπανία. Είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης και παίξαμε απέναντί τους και το περασμένο καλοκαίρι στον ημιτελικό του Nations League. Πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου πολλοί θεωρούσαν εμάς φαβορί, όμως τώρα το φαβορί είναι η Ισπανία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντεσάν.